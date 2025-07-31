Пенсии по инвалидности в Украине: кто получит больше 9 тысяч гривен

В Украине пенсии по инвалидности положены тем, кто полностью или частично утратил трудоспособность. При этом размер пенсии зависит от группы инвалидности и наличия страхового стажа.

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Чтобы претендовать на пенсию по инвалидности, человек должен иметь определенный страховой стаж — от одного до пятнадцати лет, в зависимости от ситуации. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Если стаж отсутствует или недостаточен, пенсия не назначается. Размер выплат рассчитывается как процент от пенсии по возрасту: для инвалидов первой группы — 100%, второй — 90%, третьей — 50%. К примеру, если пенсия по возрасту составляет 3600 гривен, то при третьей группе инвалидности человек будет получать 1800 гривен.

Отдельные правила действуют для военнослужащих, ставших людьми с инвалидностью в результате боевых действий. Для них страховой стаж не важен — ключевым считается причина инвалидности. Пенсия назначается, если инвалидность возникла во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но из-за болезни, связанной со службой. В этом случае размер выплат зависит от группы инвалидности и составляет: для первой группы — 100%, второй — 80%, третьей — 60% от денежного обеспечения военнослужащего.

Если же статус инвалидности был получен во время службы, но не по причине участия в боевых действиях, то выплаты составят 70% (первая группа), 60% (вторая группа) и 40% (третья группа) от денежного обеспечения.

Так, согласно Закону, человек, который стал лицом с инвалидностью из-за войны, не может получать меньше 16 847 грн при первой группе, 13 822 при второй и 9 478 при третьей.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.