Пенсії по інвалідності в Україні: хто отримає понад 9 тисяч гривень

В Україні пенсії по інвалідності належать тим, хто повністю або частково втратив працездатність. При цьому розмір пенсії залежить від групи інвалідності та наявності страхового стажу.

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Щоб претендувати на пенсію по інвалідності, людина повинна мати певний страховий стаж — від одного до п'ятнадцяти років, залежно від ситуації. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Якщо стаж відсутній або недостатній, пенсія не призначається. Розмір виплат розраховується як відсоток від пенсії за віком: для інвалідів першої групи — 100%, другої — 90%, третьої — 50%. Наприклад, якщо пенсія за віком становить 3600 гривень, то при третій групі інвалідності людина отримуватиме 1800 гривень.

Окремі правила діють для військовослужбовців, які стали людьми з інвалідністю внаслідок бойових дій. Для них страховий стаж не важливий — ключовою вважається причина інвалідності. Пенсія призначається, якщо інвалідність виникла під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, але через хворобу, пов'язану зі службою. У цьому випадку розмір виплат залежить від групи інвалідності і становить: для першої групи — 100%, другої — 80%, третьої — 60% від грошового забезпечення військовослужбовця.

Якщо ж статус інвалідності було отримано під час служби, але не через участь у бойових діях, то виплати становитимуть 70% (перша група), 60% (друга група) і 40% (третя група) від грошового забезпечення.

Так, згідно із Законом, людина, яка стала особою з інвалідністю через війну, не може отримувати менше ніж 16 847 грн за першої групи, 13 822 за другої та 9 478 за третьої.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.