Некоторые украинцы получат доплаты к пенсии более 1 500 грн: что для этого нужно

В Украине предусмотрены доплаты к пенсии людям пожилого возраста, которые позволяют существенно повысить размер основной пенсии.

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Некоторые пенсионеры могут одновременно получать несколько видов доплат, что позволяет увеличить ежемесячные выплаты более чем на 1 500 гривен. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Доплаты к пенсии — кто получит 1500 грн

Одна из таковых надбавок — доплата к пенсии за возраст. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, автоматически начисляется ежемесячная надбавка в размере 570 гривен. Эта выплата была введена в 2020 году и первоначально составляла 500 грн, но впоследствии ее повысили. Получить доплату могут то, чья основная пенсия не превышает 10 340,35 грн. Если человеку уже исполнилось 80 лет, но он не получает такую доплату, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда для уточнения информации.

Еще одна важная форма поддержки – надбавка в размере 944 грн. Она предусмотрена для одиноких пенсионеров старше 80 лет, у которых нет трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. Даже если у пенсионера есть дети, но они уже достигли пенсионного возраста или признаны нетрудоспособными, это не лишает права на выплату. Для оформления необходимо предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного ухода.

Таким образом, в случае, если пенсионер старше 80 лет живет один и нуждается в постоянной помощи, он может получать обе выплаты — 570 грн и 944 грн. В сумме это составляет 1514 гривен в месяц, что может стать значительным дополнением к базовой пенсии.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.