Деякі українці отримають доплати до пенсії понад 1 500 грн: що для цього потрібно

В Україні передбачено доплати до пенсії людям похилого віку, які дають змогу суттєво підвищити розмір основної пенсії.

Related video

Деякі пенсіонери можуть одночасно отримувати кілька видів доплат, що дає змогу збільшити щомісячні виплати більш ніж на 1 500 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Доплати до пенсії — хто отримає 1500 грн

Одна з таких надбавок — доплата до пенсії за вік. Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, автоматично нараховується щомісячна надбавка в розмірі 570 гривень. Ця виплата була запроваджена 2020 року і спочатку становила 500 грн, але згодом її підвищили. Отримати доплату можуть ті, чия основна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Якщо людині вже виповнилося 80 років, але вона не отримує таку доплату, рекомендується звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду для уточнення інформації.

Ще одна важлива форма підтримки — надбавка в розмірі 944 грн. Вона передбачена для самотніх пенсіонерів, старших за 80 років, у яких немає працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Навіть якщо у пенсіонера є діти, але вони вже досягли пенсійного віку або визнані непрацездатними, це не позбавляє права на виплату. Для оформлення необхідно надати медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного догляду.

Таким чином, у разі, якщо пенсіонер, старший за 80 років, живе один і потребує постійної допомоги, він може отримувати обидві виплати — 570 грн і 944 грн. У сумі це становить 1514 гривень на місяць, що може стати значним доповненням до базової пенсії.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.