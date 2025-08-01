Масло стало на четверть дороже, чем в Польше: цены на продукты в Украине приближаются к европейским

За последние годы продовольственные товары в Украине значительно выросли в цене и вплотную приблизились к уровню стран Европейского Союза.

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Более того, по некоторым позициям, например, сливочному маслу, украинские цены уже превысили показатели соседних государств, таких как Польша, Румыния та Словаччина. Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Европейское подорожание украинской еды объясняется как внутренними, так и внешними факторами. Внутри страны давление оказывают климатические изменения, война, высокие затраты на производство и логистику. Наряду с этим, на стоимость продуктов влияют и глобальные процессы — рост цен на энергоносители, пандемия, война на Украине и другие мировые кризисы.

С 2020 года продовольственная инфляция в мире превысила 35%, в то время как общая инфляция составила лишь 25%. Это создало т.н. "идеальный шторм", в результате которого цены на еду растут быстрее, чем на другие категории товаров. Особенно ощутим это в Украине, где продовольствие составляет около 40% потребительской корзины.

Сравнение цен в Украине и Европе

По данным НБУ, с 2016 года цены на продукты Украины в перерасчете на евро выросли на 79%, тогда как в странах ЕС — на 46%. Однако эта динамика была неравномерной. Так, хлеб, крупы, овощи, фрукты и пресноводная рыба по-прежнему дешевле, чем в ЕС благодаря более низким затратам на сырье и рабочую силу.

В то же время продукция животноводства показывает противоположную тенденцию. Сливочное масло в Украине оказалось на 20–25% дороже, чем, например, в Польше. Причины — высокая себестоимость и отсутствие масштабной господдержки, в отличие от ЕС. То же касается и свинины с молочной продукцией. А вот курятина и яйца остаются дешевле – за счет вертикальной интеграции крупных производителей и экономии от масштаба.

Сравнение цен на отдельные продукты в Украине и Европе

Интересно, что в 2023–2024 годах на фоне девальвации гривны стоимость продуктов в евро временно снижалась. Однако в 2025 году тренд на сближение с ценами ЕС возобновился. Несмотря на это, украинская покупательная способность пока сдерживает дальнейший рост. Когда цена продуктов достигает "психологического потолка", спрос переключается на более дешевые альтернативы.

Еще один фактор – уровень НДС. В Украине он составляет 20%, тогда как в Польше – всего 5%, а иногда и совсем нулевой. Это также влияет на разницу в конечной цене для потребителя.

Напомним, аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно росли, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

В Украине действует так называемый "ночной тариф" на электроэнергию, но украинцев постигнет разочарование после установки двухзонных счетчиков. Эксперты объяснили, как получить скидку за потребление ночью.