Масло стало на чверть дорожчим, ніж у Польщі: ціни на продукти в Україні наближаються до європейських

За останні роки продовольчі товари в Україні значно зросли в ціні і впритул наблизилися до рівня країн Європейського Союзу.

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Ба більше, за деякими позиціями, наприклад, вершковим маслом, українські ціни вже перевищили показники сусідніх держав, таких як Польща, Румунія та Словаччина. Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.

Європейське подорожчання української їжі пояснюється як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Усередині країни тиск чинять кліматичні зміни, війна, високі витрати на виробництво і логістику. Поряд із цим, на вартість продуктів впливають і глобальні процеси — зростання цін на енергоносії, пандемія, війна в Україні та інші світові кризи.

З 2020 року продовольча інфляція у світі перевищила 35%, тоді як загальна інфляція становила лише 25%. Це створило т.зв. "ідеальний шторм", внаслідок якого ціни на їжу зростають швидше, ніж на інші категорії товарів. Особливо відчутний це в Україні, де продовольство становить близько 40% споживчого кошика.

Порівняння цін в Україні та Європі

За даними НБУ, з 2016 року ціни на продукти України в перерахунку на євро зросли на 79%, тоді як у країнах ЄС — на 46%. Однак ця динаміка була нерівномірною. Так, хліб, крупи, овочі, фрукти і прісноводна риба, як і раніше, дешевші, ніж у ЄС, завдяки нижчим витратам на сировину і робочу силу.

Водночас продукція тваринництва показує протилежну тенденцію. Вершкове масло в Україні виявилося на 20-25% дорожчим, ніж, наприклад, у Польщі. Причини — висока собівартість і відсутність масштабної держпідтримки, на відміну від ЄС. Те саме стосується і свинини з молочною продукцією. А ось курятина і яйця залишаються дешевшими — за рахунок вертикальної інтеграції великих виробників та економії від масштабу.

Порівняння цін на окремі продукти в Україні та Європі

Цікаво, що у 2023-2024 роках на тлі девальвації гривні вартість продуктів у євро тимчасово знижувалася. Однак 2025 року тренд на зближення з цінами ЄС відновився. Попри це, українська купівельна спроможність поки що стримує подальше зростання. Коли ціна продуктів досягає "психологічної стелі", попит перемикається на дешевші альтернативи.

Ще один фактор — рівень ПДВ. В Україні він становить 20%, тоді як у Польщі — лише 5%, а інколи й зовсім нульовий. Це також впливає на різницю в кінцевій ціні для споживача.

Нагадаємо, аналітики помітили, що цього року ціни на черешню в Україні стрімко зростали, кілограм уже коштує 150-220 гривень. Лише за тиждень ягоди подорожчали приблизно на 10%.

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