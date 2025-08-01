В Украине запустят одну карту для всех государственных выплат: что известно про "Дія. Карту"

"Дія. Карта" — это универсальная карта для выплат или помощи от государства. Введение такой мультисчетной карты поддержало правительство.

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"Мультисчетная карта является ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и пользование средствами для украинцев. С "Дія.Картой" вы легко разделите финансы: на ней будет текущий счет для нецелевых средств (по безработице, пенсии и т.д.) и специальные для целевых", — пояснила пресс-служба сервиса "Дія".

"Дія.Карта" будет предлагать следующие преимущества:

расчет за товары или услуги смешанным способом, то есть государственные выплаты и личные средства;

возможность пополнять ее, переводить деньги и снимать наличные с текущего счета;

деньги с текущего счета можно будет тратить за границей;

бесплатно можно будет получить пластиковую карту, когда банк-партнер начнет выпуск;

поступление выплат по программам "еКнига", "Ветеранский спорт", "еМалятко" и вскоре "Пакет школьника", а также ежемесячного пособия для ВПЛ и по безработице, выплат за вложения в военные облигации.

Важно, что для программ "Национальный кэшбэк" и "єВідновлення" останется отдельный счет.

Открыть мультисчетную карту можно будет через приложение "Дія".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уточнил, что правительство приняло постановление, которое позволяет запустить "Дія. Карту". Ее можно будет открыть "в несколько кликов".

"Наша философия — непрерывно создавать удобные продукты и упорядочивать и совершенствовать даже то, что запускали раньше. Вместо нескольких различных карт — один удобный инструмент. Быстро, удобно и доступно", — отметил глава Минцифры.

Он уточнил, что также на эту книжку можно будет получать поддержку от международных организаций и пенсию.

"Уже скоро "Дія.Карта" заработает, чтобы украинцы получали государственные выплаты на одну карточку", — заверил министр.

"Дія.Карта" уже существовала, но есть нюанс

О запуске "Дія.Карты" в monobank соучредитель Олег Гороховский сообщал еще 16 декабря 2024 года. Он тоже анонсировал ее как "единое место для всех-всех государственных выплат", отмечая, что теоретически туда можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства, но нужны законодательные изменения.

Такая же карта также доступна и в "ПриватБанке". Она — только виртуальная, и на нее можно получать средства по двум государственным программам:

"еКнига" — программа для украинцев в возрасте от 18 до 19 лет, по которой государство единовременно дает 904,80 грн на книги на украинском языке;

"Ветеранский спорт" — программа для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, по которой можно получать 1500 грн в квартал для занятий физкультурой и спортом.

Однако эта "Дія.Карта" не позволяет осуществлять переводы или снимать наличные — только рассчитываться на сайтах или бесконтактным способом.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым предусмотрены изменения в госбюджет на 2025 год. Дополнительные 412,3 миллиарда гривен пойдут на финансирование сектора обороны, 115 миллиардов из них направят на денежное обеспечение военнослужащих.

В СМИ сообщили, что часть пенсионеров в Украине может получать одновременно несколько видов доплат. Это позволяет увеличить размер пенсии на более 1,5 тысячи гривен.