В Україні запустять одну картку для усіх державних виплат: що відомо про "Дія. Картку"

"Дія. Картка" — це універсальна картка для виплат або допомоги від держави. Запровадження такої мультирахункової картки підтримав уряд.

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"Мультирахункова картка є ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами для українців. З "Дія.Карткою" ви легко розділите фінанси: на ній буде поточний рахунок для нецільових коштів (по безробіттю, пенсії тощо) і спеціальні для цільових", — пояснила пресслужба сервісу "Дія".

"Дія.Картка" пропонуватиме такі переваги:

розрахунок за товари або послуги змішаним способом, тобто державні виплати й особисті кошти;

можливість поповнювати її, переказувати гроші й знімати готівку з поточного рахунку;

гроші з поточного рахунку можна буде витрачати за кордоном;

безплатно можна буде отримати пластикову картку, коли банк-партнер почне випуск;

надходження виплат за програмами "єКнига", "Ветеранський спорт", "єМалятко" і невдовзі "Пакунок школяра", а також щомісячної допомоги для ВПО й по безробіттю, виплат за вкладення у військові облігації.

Важливо, що для програм "Національний кешбек" і "єВідновлення" залишиться окремий рахунок.

Відкрити мультирахункову картку можна буде через застосунок "Дія".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров уточнив, що уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити "Дія. Картку". Її можна буде відкрити "в декілька кліків".

"Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Швидко, зручно й доступно", — зауважив голова Мінцифри.

Він уточнив, що також на цю книжку можна буде отримувати підтримку від міжнародних організацій та пенсію.

"Уже скоро "Дія.Картка" запрацює, щоб українці отримували державні виплати на одну картку", — запевнив міністр.

"Дія.Картка" вже існувала, але є нюанс

Про запуск "Дія.Картки" у monobank співзасновник Олег Гороховський повідомляв ще 16 грудня 2024 року. Він теж анонсував її як "єдине місце для всіх-всіх державних виплат", зазначаючи, що теоретично туди можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти, але потрібні законодавчі зміни.

Така ж картка також доступна й у "ПриватБанку". Вона — лише віртуальна, і на неї можна отримувати кошти за двома державними програмами:

"єКнига" — програма для українців віком від 18 до 19 років, за якою держава одноразово дає 904,80 грн на книжки українською мовою;

"Ветеранський спорт" — програма для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, за якою можна отримувати 1500 грн на квартал для занять фізкультурою і спортом.

Однак ця "Дія.Картка" не дозволяє здійснювати перекази або знімати готівки — лише розраховуватися на сайтах або безконтактним способом.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, яким передбачені зміни до держбюджету на 2025 рік. Додаткові 412,3 мільярда гривень підуть на фінансування сектору оборони, 115 мільярдів з них скерують на грошове забезпечення військовослужбовців.

У ЗМІ повідомили, що частина пенсіонерів в Україні може отримувати одночасно кілька видів доплат. Це дозволяє збільшити розмір пенсії на понад 1,5 тисячі гривень.