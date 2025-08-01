Пенсионеров в Украине могут оштрафовать: о чем важно помнить, чтоб не лишиться денег

В Украине пенсионеры вправе пользоваться городским общественным транспортом бесплатно, но при одном важном условии — при себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

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В противном случае даже заслуженные годы труда не спасут от штрафа, который может достигать нескольких сотен гривен. Об этом говорится в постановление Кабинета Министров.

Отсутствие проездного документа при проверке контролерами расценивается как безбилетный проезд. А это уже нарушение правил, за которое предусмотрен штраф. Размер санкции зависит от конкретного города: местные органы самоуправления самостоятельно устанавливают сумму, и зачастую она кратна стоимости обычной поездки — в 10 или даже 20 раз.

Так, по состоянию на январь 2025 года стоимость проезда по городам Украины составляет:

Киев — 8–15 грн;

Днепр — 10–20 грн;

Львов — 13–25 грн;

Ивано-Франковск — 12–15 грн;

Одесса — 15–20 грн;

Полтава — 10–12 грн;

Сумы — 15 грн;

Винница — 12–15 грн;

Запорожье — 8–15 грн.

Таким образом, забывчивость может обернуться штрафом в 80–250 гривен.

Но это не единственное, за что пенсионеры рискуют попасть под санкции. Если человек не сообщает о важных изменениях в своей жизни в течение 10 дней, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может не только оштрафовать, но и удерживать часть пенсии.

Речь идет о таких ситуациях:

смена места жительства;

начало работы или увольнение;

изменение фамилии, имени или отчества;

получение ID-карты вместо старого бумажного паспорта;

получение нового паспорта при утрате старого;

оформление нового налогового номера.

Если из-за несвоевременного уведомления пенсионеру ошибочно начислят лишние средства, ПФУ имеет право удерживать до 20% от пенсии ежемесячно, пока вся переплата не будет возвращена.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.