Пенсіонерів в Україні можуть оштрафувати: про що важливо пам'ятати, щоб не втратити гроші

В Україні пенсіонери мають право користуватися міським громадським транспортом безкоштовно, але за однієї важливої умови — при собі необхідно мати пенсійне посвідчення.

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В іншому разі навіть заслужені роки праці не врятують від штрафу, який може сягати кількох сотень гривень. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Відсутність проїзного документа під час перевірки контролерами розцінюється як безквитковий проїзд. А це вже порушення правил, за яке передбачено штраф. Розмір санкції залежить від конкретного міста: місцеві органи самоврядування самостійно встановлюють суму, і часто вона є кратною вартості звичайної поїздки — в 10 або навіть 20 разів.

Так, станом на січень 2025 року вартість проїзду містами України становить:

Київ — 8-15 грн;

Дніпро — 10-20 грн;

Львів — 13-25 грн;

Івано-Франківськ — 12-15 грн;

Одеса — 15-20 грн;

Полтава — 10-12 грн;

Суми — 15 грн;

Вінниця — 12-15 грн;

Запоріжжя — 8-15 грн.

Таким чином, забудькуватість може обернутися штрафом у 80-250 гривень.

Але це не єдине, за що пенсіонери ризикують потрапити під санкції. Якщо людина не повідомляє про важливі зміни у своєму житті протягом 10 днів, Пенсійний фонд України (ПФУ) може не тільки оштрафувати, а й утримувати частину пенсії.

Йдеться про такі ситуації:

зміна місця проживання;

початок роботи або звільнення;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання ID-картки замість старого паперового паспорта;

отримання нового паспорта в разі втрати старого;

оформлення нового податкового номера.

Якщо через несвоєчасне повідомлення пенсіонеру помилково нарахують зайві кошти, ПФУ має право утримувати до 20% від пенсії щомісяця, доки всю переплату не буде повернуто.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.