НБУ ожидает приток мигрантов в Украину в 2027 году: что это значит для рынка труда

Национальный банк Украины ожидает, что постепенное возвращение украинских мигрантов начнется уже к завершению текущего прогнозного периода.

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Хотя темпы обратной миграции остаются сдержанными, этот процесс может стать важным фактором для стабилизации экономики. Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете Национального банка Украины.

По оценкам НБУ первые признаки возвращения украинцев прогнозируются уже в 2027 году. Ожидается, что тогда в страну вернется около 100 тысяч человек. Хотя предыдущие прогнозы были более оптимистичными (до 500 тысяч), даже умеренный возврат может положительно повлиять на ситуацию на рынке труда, уменьшить дефицит кадров и способствовать росту внутреннего потребления.

В то же время скорость возвращения напрямую будет зависеть от ситуации безопасности в Украине. Постоянные обстрелы территории со стороны России, атаки на гражданскую инфраструктуру и сохранение высоких рисков безопасности являются основными барьерами, сдерживающими мигрантов от возвращения домой. Также оказывают влияние и другие факторы — адаптация украинцев к жизни за рубежом, трудоустройство, обучение детей в европейских школах и доступ к медицинским и социальным услугам.

Страны ЕС, в свою очередь, продлили режим временной защиты для украинцев до марта 2027 года. Судьба дальнейшего пребывания будет решаться каждым государством в отдельности: либо через переход на долгосрочные статусы, либо путем создания условий для добровольного возвращения.

В НБУ подчеркивают, что возвращение мигрантов не только социальный, но и экономический вопрос. В Украине сохраняется дефицит рабочей силы, особенно в отдельных секторах и регионах. Это тормозит восстановление экономики и создает дополнительное инфляционное давление из-за роста зарплат, что опережает производительность труда.

Однако если в стране начнется активная фаза восстановления, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и внедрения правительственных программ по возвращению граждан — количество желающих вернуться может существенно возрасти.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.