НБУ очікує приплив мігрантів в Україну 2027 року: що це означає для ринку праці

Національний банк України очікує, що поступове повернення українських мігрантів почнеться вже до завершення поточного прогнозного періоду.

Related video

Хоча темпи зворотної міграції залишаються стриманими, цей процес може стати важливим чинником для стабілізації економіки. Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.

За оцінками НБУ перші ознаки повернення українців прогнозуються вже 2027 року. Очікується, що тоді в країну повернеться близько 100 тисяч осіб. Хоча попередні прогнози були оптимістичнішими (до 500 тисяч), навіть помірне повернення може позитивно вплинути на ситуацію на ринку праці, зменшити дефіцит кадрів і сприяти зростанню внутрішнього споживання.

Водночас швидкість повернення напряму залежатиме від безпекової ситуації в Україні. Постійні обстріли території з боку Росії, атаки на цивільну інфраструктуру та збереження високих безпекових ризиків є основними бар'єрами, що стримують мігрантів від повернення додому. Також впливають й інші чинники — адаптація українців до життя за кордоном, працевлаштування, навчання дітей у європейських школах та доступ до медичних і соціальних послуг.

Країни ЄС, своєю чергою, продовжили режим тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Доля подальшого перебування вирішуватиметься кожною державою окремо: або через перехід на довгострокові статуси, або шляхом створення умов для добровільного повернення.

У НБУ підкреслюють, що повернення мігрантів не тільки соціальне, а й економічне питання. В Україні зберігається дефіцит робочої сили, особливо в окремих секторах і регіонах. Це гальмує відновлення економіки та створює додатковий інфляційний тиск через зростання зарплат, що випереджає продуктивність праці.

Однак якщо в країні почнеться активна фаза відновлення, залучення інвестицій, створення нових робочих місць і впровадження урядових програм із повернення громадян — кількість охочих повернутися може істотно зрости.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.