Украинские военные могут получить надбавку к пенсии: кому положена доплата и как ее оформить

Украинцы, которые завершили службу в армии и вышли на пенсию, теперь могут претендовать на дополнительную финансовую помощь от государства.

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Речь идет о надбавке к пенсии за выслугу лет или по инвалидности, но важно знать, кто именно имеет на нее право и какие документы необходимы для оформления. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Доплата полагается прежде всего неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам с инвалидностью — в случае, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждого такого члена семьи.

Однако существуют определенные ограничения. Так, доплата не назначается на тех родственников, которые уже получают:

пенсию по солидарной системе;

пенсию по инвалидности;

государственную социальную помощь по инвалидности;

финансовую помощь на детей одиноким матерям.

Если же человек одновременно имеет право и на пенсию, и на помощь, и на надбавку, он должен выбрать только один из этих видов выплат.

Кроме того, если в одной семье двое и более пенсионеров, получить надбавку сможет только один из них — даже в случае, если иждивенцы находятся на их совместном содержании.

Чтобы оформить доплату, необходимо предоставить в ПФУ:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи (паспорт, свидетельство о рождении, браке или решение суда);

справки, подтверждающие иждивение нетрудоспособных членов семьи;

подтверждение совместного проживания (справка от местных органов власти);

документы, подтверждающие, что заявитель не работает и не проходит службу.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.