Українські військові можуть отримати надбавку до пенсії: хто має право на доплату і як її оформити

Українці, які завершили службу в армії та вийшли на пенсію, тепер можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу від держави.

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Йдеться про надбавку до пенсії за вислугу років або по інвалідності, але важливо знати, хто саме має на неї право і які документи необхідні для оформлення. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Доплата належить насамперед непрацюючим пенсіонерам, а також непрацюючим громадянам з інвалідністю — у разі, якщо в них на утриманні перебувають непрацездатні члени сім'ї. Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожного такого члена сім'ї.

Однак існують певні обмеження. Так, доплата не призначається на тих родичів, які вже отримують:

пенсію за солідарною системою;

пенсію по інвалідності;

державну соціальну допомогу по інвалідності;

фінансову допомогу на дітей одиноким матерям.

Якщо ж людина одночасно має право і на пенсію, і на допомогу, і на надбавку, вона має обрати лише один із цих видів виплат.

Крім того, якщо в одній сім'ї двоє і більше пенсіонерів, отримати надбавку зможе тільки один із них — навіть у разі, якщо утриманці перебувають на їхньому спільному утриманні.

Щоб оформити доплату, необхідно надати до ПФУ:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв'язки (паспорт, свідоцтво про народження, шлюб або рішення суду);

довідки, що підтверджують утримання непрацездатних членів сім'ї;

підтвердження спільного проживання (довідка від місцевих органів влади);

документи, які підтверджують, що заявник не працює і не проходить службу.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.