Украинцы могут совмещать две работы: какие требования действуют в 2025 году

Украинское законодательство предоставляет гражданам право работать одновременно в нескольких компаниях.

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Однако существуют определенные правила, которые важно соблюдать. Об этом говорится в Кодексе законов о труде (КЗоТ).

Совместительством считается оплачиваемая работа, которую сотрудник выполняет в свободное от основной занятости время. Бывает два вида совместительства: внутреннее — когда сотрудник подрабатывает в той же организации, и внешнее — если дополнительная работа происходит в другой компании. Главное условие — не нарушать график основной занятости.

Работать по совместительству можно на полный или неполный день, ограничений по количеству таких мест нет. При этом должности могут быть как одинаковыми, так и совершенно разными. Оформление может быть как срочным, так и на неограниченный период.

Запись о работе по совместительству в бумажную трудовую книжку вносится только по желанию самого сотрудника. Для этого необходимо предоставить справку с места работы по совместительству, а саму запись делает работодатель с основного места занятости. Если сотрудник менял основные места работы, каждый работодатель может отдельно зафиксировать соответствующую информацию.

Заработная плата за совместительство начисляется отдельно и также подлежит налогообложению. Из нее удерживаются 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.