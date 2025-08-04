Українці можуть поєднувати дві роботи: які вимоги діють у 2025 році

Українське законодавство надає громадянам право працювати одночасно в кількох компаніях.

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Однак існують певні правила, яких важливо дотримуватися. Про це йдеться в Кодексі законів про працю (КЗпП).

Сумісництвом вважається оплачувана робота, яку співробітник виконує у вільний від основної зайнятості час. Буває два види сумісництва: внутрішнє — коли співробітник підробляє в тій самій організації, і зовнішнє — якщо додаткова робота відбувається в іншій компанії. Головна умова — не порушувати графік основної зайнятості.

Працювати за сумісництвом можна на повний або неповний день, обмежень за кількістю таких місць немає. Водночас посади можуть бути як однаковими, так і абсолютно різними. Оформлення може бути як строковим, так і на необмежений період.

Запис про роботу за сумісництвом до паперової трудової книжки вноситься тільки за бажанням самого співробітника. Для цього необхідно надати довідку з місця роботи за сумісництвом, а сам запис робить роботодавець з основного місця зайнятості. Якщо співробітник змінював основні місця роботи, кожен роботодавець може окремо зафіксувати відповідну інформацію.

Заробітна плата за сумісництво нараховується окремо і також підлягає оподаткуванню. З неї утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.