Могут зарабатывать до 100 тыс. грн: какие профессии самые дефицитные в Украине

В Украине готовится масштабная реформа профессионального образования — власти намерены повысить престиж рабочих профессий и привлечь молодежь к получению востребованных специальностей.

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Причина такого шага — острый спрос на рынке труда, особенно в условиях военного положения. Об этом рассказал Сергей Бабак, руководитель образовательного комитета Верховной Рады, в интервью изданию "Укринформ".

Наиболее востребованными сегодня остаются сварщики, экскаваторщики, электрики, монтажники и строители. При этом уровень заработка в этих профессиях существенно превосходит доходы молодых специалистов с высшим образованием, например, бухгалтеров или юристов. Так, специалисты рабочих профессий могут зарабатывать от 50 до 100 тысяч гривен в месяц, тогда как выпускники вузов – лишь 20-40 тысяч.

По словам Бабака, новый закон о профессиональном образовании призван не только улучшить материально-техническую базу учебных заведений, но и кардинально изменить отношение общества к профтехобразованию. Вместо устаревшего образа "бурсы" появятся современные профессиональные колледжи, где молодежь сможет получить востребованные навыки и быстро стартовать в карьере, минуя многолетние годы обучения и долги за образование.

Важной частью реформы станет усиление сотрудничества с работодателями, повышение финансовой поддержки учащихся и создание эффективных механизмов трудоустройства после окончания учебы. Особое внимание планируется уделить и педагогам профессиональных учебных заведений: для них хотят ввести дополнительные стимулы в виде надбавок и премий, чтобы удержать опытных преподавателей и привлечь новых.

"Сегодня выпускники профтеха часто получают значительно выше стартовую зарплату, чем обладатели высшего образования. Именно эти специалисты будут строить нашу страну", — подчеркнул Сергей Бабак.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.