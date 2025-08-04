Можуть заробляти до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні

В Україні готується масштабна реформа професійної освіти — влада має намір підвищити престиж робітничих професій і залучити молодь до отримання затребуваних спеціальностей.

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Причина такого кроку — гострий попит на ринку праці, особливо в умовах воєнного стану. Про це розповів Сергій Бабак, керівник освітнього комітету Верховної Ради, в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Найбільш затребуваними сьогодні залишаються зварювальники, екскаваторники, електрики, монтажники та будівельники. При цьому рівень заробітку в цих професіях істотно перевершує доходи молодих спеціалістів з вищою освітою, наприклад, бухгалтерів або юристів. Так, фахівці робітничих професій можуть заробляти від 50 до 100 тисяч гривень на місяць, тоді як випускники вишів — лише 20-40 тисяч.

За словами Бабака, новий закон про професійну освіту покликаний не тільки поліпшити матеріально-технічну базу навчальних закладів, а й кардинально змінити ставлення суспільства до профтехосвіти. Замість застарілого образу "бурси" з'являться сучасні професійні коледжі, де молодь зможе здобути затребувані навички та швидко стартувати в кар'єрі, минаючи багаторічні роки навчання і борги за освіту.

Важливою частиною реформи стане посилення співпраці з роботодавцями, підвищення фінансової підтримки учнів і створення ефективних механізмів працевлаштування після закінчення навчання. Особливу увагу планують приділити і педагогам закладів професійної освіти: для них хочуть запровадити додаткові стимули у вигляді надбавок і премій, щоб утримати досвідчених викладачів і залучити нових.

"Сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу стартову зарплату, ніж власники вищої освіти. Саме ці фахівці будуватимуть нашу країну", — підкреслив Сергій Бабак.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.