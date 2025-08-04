Некоторым ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога: кому это грозит

Некоторые предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, рискуют столкнуться с повышенной ставкой единого налога — 15% вместо привычных ставок.

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Такое возможно в случае нарушения условий, установленных Налоговым кодексом Украины. Об этом говорится в статье 293.4 НКУ.

На 2025 год установлены следующие фиксированные ставки единого налога:

для 1 группы — 302,80 грн/мес;

для 2 группы — 1 600 грн/мес;

для 3 группы — 5% от дохода плюс военный сбор.

Однако при ряде нарушений применяется повышенная ставка — 15% от дохода. Это возможно в следующих случаях:

превышен разрешенный годовой лимит дохода;

доход получен от видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков ЕН;

расчеты проведены недопустимым способом;

предприниматель занимался деятельностью, запрещенной для упрощенной системы.

На 2025 год действуют такие годовые лимиты:

1 группа — до 1 336 000 грн;

2 группа — до 6 672 000 грн;

3 группа — до 9 336 000 грн.

Все доходы, превышающие указанные пороги, облагаются по ставке 15%. Более того, ФЛП может быть переведен на другую группу или вовсе на общую систему налогообложения.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.