Некоторым ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога: кому это грозит
Некоторые предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, рискуют столкнуться с повышенной ставкой единого налога — 15% вместо привычных ставок.
Такое возможно в случае нарушения условий, установленных Налоговым кодексом Украины. Об этом говорится в статье 293.4 НКУ.
На 2025 год установлены следующие фиксированные ставки единого налога:
- для 1 группы — 302,80 грн/мес;
- для 2 группы — 1 600 грн/мес;
- для 3 группы — 5% от дохода плюс военный сбор.
Однако при ряде нарушений применяется повышенная ставка — 15% от дохода. Это возможно в следующих случаях:
- превышен разрешенный годовой лимит дохода;
- доход получен от видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков ЕН;
- расчеты проведены недопустимым способом;
- предприниматель занимался деятельностью, запрещенной для упрощенной системы.
На 2025 год действуют такие годовые лимиты:
- 1 группа — до 1 336 000 грн;
- 2 группа — до 6 672 000 грн;
- 3 группа — до 9 336 000 грн.
Все доходы, превышающие указанные пороги, облагаются по ставке 15%. Более того, ФЛП может быть переведен на другую группу или вовсе на общую систему налогообложения.
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