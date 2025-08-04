Деяким ФОПам доведеться платити 15% замість фіксованого податку: кому це загрожує

Деякі підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, ризикують зіткнутися з підвищеною ставкою єдиного податку — 15% замість звичних ставок.

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Таке можливе в разі порушення умов, встановлених Податковим кодексом України. Про це йдеться у статті 293.4 ПКУ.

На 2025 рік встановлено такі фіксовані ставки єдиного податку:

для 1 групи — 302,80 грн/міс;

для 2 групи — 1 600 грн/міс;

для 3 групи — 5% від доходу плюс військовий збір.

Однак за низки порушень застосовується підвищена ставка — 15% від доходу. Це можливо в таких випадках:

перевищено дозволений річний ліміт доходу;

дохід отримано від видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП;

розрахунки проведено неприпустимим способом;

підприємець займався діяльністю, забороненою для спрощеної системи.

На 2025 рік діють такі річні ліміти:

1 група — до 1 336 000 грн;

2 група — до 6 672 000 грн;

3 група — до 9 336 000 грн.

Усі доходи, що перевищують зазначені пороги, оподатковуються за ставкою 15%. Ба більше, ФОП може бути переведений на іншу групу або зовсім на загальну систему оподаткування.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.