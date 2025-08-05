Жилье у моря дорожает: цены на недвижимость в Одессе восстанавливаются до довоенных

Украинский рынок аренды жилья продолжает оставаться одним из самых чувствительных к факторам внутренней миграции, вызванной вопросами безопасности.

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Однако, несмотря на сложную ситуацию в стране, он доказал способность быстро адаптироваться к новым условиям. Об этом говорится в материале издания Delo.ua со ссылкой на директора по развитию аналитического сервиса ЛУН Елену Унальян.

"На фоне полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине продемонстрировал упругость и устойчивость. Сегодня он требует новых подходов и четкого регулирования", — подчеркнула Унальян.

Арендная активность остается высокой, но рост цен наблюдается только в отдельных регионах. В августе 2025 года самыми дорогими городами для аренды жилья стали Киев и Ужгород – за однокомнатную квартиру просят до 19 000 гривен в месяц. Далее следует Одесса, которая в этом году бьет все рекорды по темпам удорожания.

По данным ЛУН, с марта 2025 аренда в Одесском регионе подорожала на 52% для однокомнатных и на 70% для трехкомнатных квартир. Сейчас арендовать "трешку" у моря стоит в среднем 27 200 гривен в месяц. Местные риэлторы объясняют этот скачок возобновлением довоенных цен и сезонным спросом — особенно ввиду того, что Одесса остается единственным регионом с открытым доступом к морским пляжам.

В то же время, самое доступное жилье – в прифронтовых регионах. В Харькове однокомнатную квартиру можно снять за 4 000 гривен, в Запорожье – за 5 000, а в Николаеве – за 6 000 гривен в месяц. Несмотря на военную ситуацию, рынок аренды даже в этих областях продолжает функционировать, подстраиваясь под текущие реалии.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.