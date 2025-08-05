Житло біля моря дорожчає: ціни на нерухомість в Одесі відновлюються до довоєнних

Український ринок оренди житла продовжує залишатися одним із найчутливіших до факторів внутрішньої міграції, спричиненої питаннями безпеки.

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Однак, незважаючи на складну ситуацію в країні, він довів здатність швидко адаптуватися до нових умов. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua з посиланням на директора з розвитку аналітичного сервісу ЛУН Олену Унальян.

"На тлі повномасштабного вторгнення ринок оренди в Україні продемонстрував пружність і стійкість. Сьогодні він потребує нових підходів і чіткого регулювання", — підкреслила Унальян.

Орендна активність залишається високою, але зростання цін спостерігається тільки в окремих регіонах. У серпні 2025 року найдорожчими містами для оренди житла стали Київ та Ужгород — за однокімнатну квартиру просять до 19 000 гривень на місяць. Далі йде Одеса, яка цього року б'є всі рекорди за темпами подорожчання.

За даними ЛУН, з березня 2025 року оренда в Одеському регіоні подорожчала на 52% для однокімнатних і на 70% для трикімнатних квартир. Зараз орендувати "трійку" біля моря коштує в середньому 27 200 гривень на місяць. Місцеві ріелтори пояснюють цей стрибок відновленням довоєнних цін і сезонним попитом — особливо з огляду на те, що Одеса залишається єдиним регіоном із відкритим доступом до морських пляжів.

Водночас найдоступніше житло — у прифронтових регіонах. У Харкові однокімнатну квартиру можна зняти за 4 000 гривень, у Запоріжжі — за 5 000, а в Миколаєві — за 6 000 гривень на місяць. Незважаючи на військову ситуацію, ринок оренди навіть у цих областях продовжує функціонувати, підлаштовуючись під поточні реалії.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.