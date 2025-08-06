Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Война и деньги

Начисление и перерасчет пенсий в Украине: как военным получить большие выплаты

Начисление военной пенсии в Украине, военная пенсия сколько, Военным повышают пенсии
Начисление военной пенсии в Украине — юрист предоставила пошаговую инструкцию | Фото: Иллюстративное фото

Вместе с экспертом Фокус составил пошаговую инструкцию по перерасчету пенсий для военных пенсионеров.

Related video

В перерасчете пенсий военных сейчас большое разнообразие направлений. В каком направлении двигаться и насколько может увеличиться пенсия, зависит от условий конкретного лица, в частности года увольнения со службы, выслуги лет и т.д. Фокус исследовал подробно.

Кто имеет право на перерасчет военной пенсии в Украине

Возможность существенно увеличить пенсию зависит от нескольких факторов:

  • года увольнения со службы (до 2018 года, с 2020 г. и позже),
  • ведомства, из которого увольнялись (ВСУ, ГПСУ и т. д.),
  • выслуги лет,
  • наличия судебных решений после 2018 года.
Военным повышают пенсии в Украине
Военным повышают пенсии в Украине
Фото: Из открытых источников

"Лицо, которое уволилось из Вооруженных Сил Украины до 2018 года и не проходило судебные процессы, сейчас может в один судебный процесс увеличить свою пенсию где-то на 80-90%, а в 2 судебных процесса — получить пенсию в 4 раза больше, чем та, которая сейчас у него есть", — привела пример дела в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Те, кто недавно уволились со службы, например, в 2023 или 2025 году, могут пересчитать свое денежное обеспечение за период службы после 2020 года, получить в виде компенсации от 6 своих заработных плат и увеличить размер пенсии от 20%

Также лица, которые недавно уволились со службы, например, в 2023 или 2025 году, могут пересчитать свое денежное обеспечение за период службы после 2020 года, получить в виде компенсации от 6 своих заработных плат и увеличить размер пенсии от 20%, если таковая им была назначена.

Это все возможно вследствие того, что судами были внесены изменения в ряд постановлений Кабинета Министров Украины, в частности, № 103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц".

Учитывая это, юрист рекомендует обращаться в суд и отстаивать свое законное право на получение причитающихся пенсионных сумм.

Перерасчет пенсий для военных — новый алгоритм выплат
Перерасчет пенсий для военных — новый алгоритм выплат

Перерасчет и увеличение пенсии: алгоритм действий

"Первым шагом для пенсионеров до 2018 года должно стать направление заявления в свое ведомство, из которого увольнялось лицо с требованием о выдаче справки на 2019 год, а также 2024 год", — рассказывает Елена Воронкова.

Далее, получив справку 2019 года, нужно направить заявление о перерасчете пенсии на основании обновленной справки с такой

справкой в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФУ), в котором такое лицо состоит на учете. ПФУ традиционно отвечает отказом на такое обращение и отказ пенсионного является основанием для обращения в суд.

Важно
Военная пенсия: кому назначается и как рассчитывается в 2025 году

"Что касается справки 2024 года, то ведомства в добровольном порядке такие справки не выдают и в ответ на обращение присылают отказ в выдаче справки, такой отказ также обжалуется в суде", — говорит адвокат.

Для получения выплат пенсионерам, которые были уволены до 2018, нужно:

  • подать заявление в соответствующее ведомство о предоставлении справки на 2019 год (с обновленными показателями) и отдельно — на 2024 год:
  • после получения справки 2019 г. обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с просьбой перерасчета пенсии на основании этой справки. В случае отказа ПФУ — это является основанием для административного иска в суд;
  • при отказе в справке за 2024 год можно также обжаловать это решение в суде.
Есть официальные данные, сколько получают военные пенсионеры в 2025 году
Есть официальные данные, сколько получают военные пенсионеры в 2025 году
Фото: Киевский городской ТЦК

Для тех, кто уволился со службы после 2020, необходимо:

  • подать соответствующее заявление в воинскую часть или управление с требованием пересчитать денежное обеспечение по текущему прожиточному минимуму (2023-2025);
  • обращаться в суд в случае отказа;
  • получив решение суда, получить компенсацию, новую справку и возможность перерасчета пенсии по обновленным суммам.

Для уволенных после 2020 необходимо подать соответствующее заявление в воинскую часть или управление с требованием пересчитать денежное обеспечение по текущему прожиточному минимуму

"Во исполнение судебного решения в такой категории дел можно получить денежную компенсацию из части в размере от 6 заработных плат, то есть, если ежемесячное денежное обеспечение лица составляло 20 тысяч грн, то отсудить можно 120 тысяч грн и новые документы для назначения пенсии, то есть денежный аттестат и справку о дополнительных видах денежного обеспечения, на основании которых далее будет можно пересчитать пенсию", — сообщила Воронкова.

Правительство готовит новые изменения относительно пенсий военнослужащим
Правительство готовит новые изменения относительно пенсий военнослужащим
Фото: Iron Garden

Практические советы военным по получению достойных выплат

  1. Реагируйте быстро, ведь чем раньше вы обратитесь за перерасчетом пенсии, тем выше шанс реализовать право до возможного законодательного ограничения таких исков в будущем.
  2. Не ждите автоматических выплат со стороны государства — обращайтесь вовремя с правильной документацией.
  3. Хотя в ПФУ часто отвечают "автоматическим" отказом, это является нормальной процедурной ситуацией для судебного обращения.
  4. Обязательно соберите полный пакет документов: справки о денежном обеспечении, решения предыдущих судов, запросы и ответы на них.

Отметим, что в Украине планируют ввести изменения в законодательство и сделать невозможным такие перерасчеты. Поэтому эксперт посоветовала как можно оперативнее обращаться за защитой своих прав с целью осуществления перерасчета военной пенсии.