Вместе с экспертом Фокус составил пошаговую инструкцию по перерасчету пенсий для военных пенсионеров.

Related video

В перерасчете пенсий военных сейчас большое разнообразие направлений. В каком направлении двигаться и насколько может увеличиться пенсия, зависит от условий конкретного лица, в частности года увольнения со службы, выслуги лет и т.д. Фокус исследовал подробно.

Кто имеет право на перерасчет военной пенсии в Украине

Возможность существенно увеличить пенсию зависит от нескольких факторов:

года увольнения со службы (до 2018 года, с 2020 г. и позже),

ведомства, из которого увольнялись (ВСУ, ГПСУ и т. д.),

выслуги лет,

наличия судебных решений после 2018 года.

Военным повышают пенсии в Украине Фото: Из открытых источников

"Лицо, которое уволилось из Вооруженных Сил Украины до 2018 года и не проходило судебные процессы, сейчас может в один судебный процесс увеличить свою пенсию где-то на 80-90%, а в 2 судебных процесса — получить пенсию в 4 раза больше, чем та, которая сейчас у него есть", — привела пример дела в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Те, кто недавно уволились со службы, например, в 2023 или 2025 году, могут пересчитать свое денежное обеспечение за период службы после 2020 года, получить в виде компенсации от 6 своих заработных плат и увеличить размер пенсии от 20%

Также лица, которые недавно уволились со службы, например, в 2023 или 2025 году, могут пересчитать свое денежное обеспечение за период службы после 2020 года, получить в виде компенсации от 6 своих заработных плат и увеличить размер пенсии от 20%, если таковая им была назначена.

Это все возможно вследствие того, что судами были внесены изменения в ряд постановлений Кабинета Министров Украины, в частности, № 103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц".

Учитывая это, юрист рекомендует обращаться в суд и отстаивать свое законное право на получение причитающихся пенсионных сумм.

Перерасчет пенсий для военных — новый алгоритм выплат

Перерасчет и увеличение пенсии: алгоритм действий

"Первым шагом для пенсионеров до 2018 года должно стать направление заявления в свое ведомство, из которого увольнялось лицо с требованием о выдаче справки на 2019 год, а также 2024 год", — рассказывает Елена Воронкова.

Далее, получив справку 2019 года, нужно направить заявление о перерасчете пенсии на основании обновленной справки с такой

справкой в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФУ), в котором такое лицо состоит на учете. ПФУ традиционно отвечает отказом на такое обращение и отказ пенсионного является основанием для обращения в суд.

Важно

Военная пенсия: кому назначается и как рассчитывается в 2025 году

"Что касается справки 2024 года, то ведомства в добровольном порядке такие справки не выдают и в ответ на обращение присылают отказ в выдаче справки, такой отказ также обжалуется в суде", — говорит адвокат.

Для получения выплат пенсионерам, которые были уволены до 2018, нужно:

подать заявление в соответствующее ведомство о предоставлении справки на 2019 год (с обновленными показателями) и отдельно — на 2024 год:

после получения справки 2019 г. обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с просьбой перерасчета пенсии на основании этой справки. В случае отказа ПФУ — это является основанием для административного иска в суд;

при отказе в справке за 2024 год можно также обжаловать это решение в суде.

Есть официальные данные, сколько получают военные пенсионеры в 2025 году Фото: Киевский городской ТЦК

Для тех, кто уволился со службы после 2020, необходимо:

подать соответствующее заявление в воинскую часть или управление с требованием пересчитать денежное обеспечение по текущему прожиточному минимуму (2023-2025);

обращаться в суд в случае отказа;

получив решение суда, получить компенсацию, новую справку и возможность перерасчета пенсии по обновленным суммам.

Для уволенных после 2020 необходимо подать соответствующее заявление в воинскую часть или управление с требованием пересчитать денежное обеспечение по текущему прожиточному минимуму

"Во исполнение судебного решения в такой категории дел можно получить денежную компенсацию из части в размере от 6 заработных плат, то есть, если ежемесячное денежное обеспечение лица составляло 20 тысяч грн, то отсудить можно 120 тысяч грн и новые документы для назначения пенсии, то есть денежный аттестат и справку о дополнительных видах денежного обеспечения, на основании которых далее будет можно пересчитать пенсию", — сообщила Воронкова.

Правительство готовит новые изменения относительно пенсий военнослужащим Фото: Iron Garden

Практические советы военным по получению достойных выплат

Реагируйте быстро, ведь чем раньше вы обратитесь за перерасчетом пенсии, тем выше шанс реализовать право до возможного законодательного ограничения таких исков в будущем. Не ждите автоматических выплат со стороны государства — обращайтесь вовремя с правильной документацией. Хотя в ПФУ часто отвечают "автоматическим" отказом, это является нормальной процедурной ситуацией для судебного обращения. Обязательно соберите полный пакет документов: справки о денежном обеспечении, решения предыдущих судов, запросы и ответы на них.

Отметим, что в Украине планируют ввести изменения в законодательство и сделать невозможным такие перерасчеты. Поэтому эксперт посоветовала как можно оперативнее обращаться за защитой своих прав с целью осуществления перерасчета военной пенсии.