Разом із експерткою Фокус склав покрокову інструкцію щодо перерахунку пенсій для військових пенсіонерів.

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У перерахунку пенсій військових наразі велике різноманіття напрямків. У якому напрямку рухатися і наскільки може збільшитися пенсія, залежить від умов конкретної особи, зокрема року звільнення зі служби, вислуги років тощо. Фокус дослідив детально.

Хто має право на перерахунок військової пенсії в Україні

Можливість істотно збільшити пенсію залежить від декількох факторів:

року звільнення зі служби (до 2018 року, з 2020 р. і пізніше),

відомства, з якого звільнялися (ЗСУ, ДПСУ, тощо),

вислуги років,

наявності судових рішень після 2018 року.

Військовим підвищують пенсії в Україні Фото: З відкритих джерел

“Особа, яка звільнилась зі Збройних Сил України до 2018 року та не проходила судові процеси, наразі може в один судовий процес збільшити свою пенсію десь на 80-90%, а у 2 судових процеси – отримати пенсію у 4 рази більше, ніж та, яка наразі у неї є”, - навела приклад справи у коментарі Фокусу адвокатка Адвокатського бюро “Івана Хомича” Олена Воронкова.

Ті, хто нещодавно звільнилися зі служби, наприклад, у 2023 чи 2025 році, можуть перерахувати своє грошове забезпечення за період служби після 2020 року, отримати у вигляді компенсації від 6 своїх заробітних плат та збільшити розмір пенсії від 20%

Також особи, які нещодавно звільнилися зі служби, наприклад, у 2023 чи 2025 році, можуть перерахувати своє грошове забезпечення за період служби після 2020 року, отримати у вигляді компенсації від 6 своїх заробітних плат та збільшити розмір пенсії від 20%, якщо така їм була призначена.

Це все можливо внаслідок того, що судами було внесено зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України, зокрема, № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

З огляду на це юристка рекомендує звертатися до суду та відстоювати своє законне право на отримання належних пенсійних сум.

Перерахунок пенсій для військових - новий алгоритм виплат

Перерахунок та збільшення пенсії: алгоритм дій

“Першим кроком для пенсіонерів до 2018 року має стати направлення заяви до свого відомства, з якого звільнялася особа з вимогою про видачу довідки на 2019 рік, а також 2024 рік”, - розповідає Олена Воронкова.

Далі, отримавши довідку 2019 року, потрібно направити заяву про перерахунок пенсії на підставі оновленої довідки з такою довідкою до територіального органу Пенсійного фонду (ПФУ), у якому така особа перебуває на обліку. ПФУ традиційно відповідає відмовою на таке звернення і відмова пенсійного є підставою для звернення до суду.

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“Щодо довідки 2024 року, то відомства у добровільному порядку такі довідки не видають і у відповідь на звернення надсилають відмову у видачі довідки, така відмова також оскаржується до суду”, - каже адвокатка.

Для отримання виплат пенсіонерам, які були звільнені до 2018, потрібно:

подати заяву до відповідного відомства про надання довідки на 2019 рік (з оновленими показниками) та окремо - на 2024 рік:

після отримання довідки 2019 р. звернутися до територіального органу Пенсійного фонду з проханням перерахунку пенсії на підставі цієї довідки. У разі відмови ПФУ — це є підставою для адміністративного позову до суду;

при відмові в довідці за 2024 рік можна також оскаржити це рішення в суді.

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Для звільнених після 2020 необхідно:

подати відповідну заяву до військової частини чи управління з вимогою перерахувати грошове забезпечення за поточним прожитковим мінімумом (2023–2025);

звертатися до суду у разі відмови;

набувши рішення суду, отримати компенсацію, нову довідку і можливість перерахунку пенсії за оновленими сумами.

Для звільнених після 2020 необхідно подати відповідну заяву до військової частини чи управління з вимогою перерахувати грошове забезпечення за поточним прожитковим мінімумом

“На виконання судового рішення у такій категорії справ можна отримати грошову компенсацію з частини у розмірі від 6 заробітних плат, тобто, якщо щомісячне грошове забезпечення особи становило 20 тисяч грн, то відсудити можна 120 тисяч грн та нові документи для призначення пенсії, тобто грошовий атестат та довідку про додаткові види грошового забезпечення, на підставі яких далі буде можна перерахувати пенсію”, - повідомила Воронкова.

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Практичні поради військовим щодо отримання гідних виплат

Реагуйте швидко, адже чим раніше ви звернетеся по перерахунок пенсії, тим вищий шанс реалізувати право до можливого законодавчого обмеження таких позовів у майбутньому. Не чекайте автоматичних виплат з боку держави - звертайтеся вчасно з правильною документацією. Хоча у ПФУ часто відповідають "автоматичною" відмовою, це є нормальною процедурною ситуацією для судового звернення. Обов’язково зберіть повний пакет документів: довідки про грошове забезпечення, рішення попередніх судів, запити й відповіді на них.

Зазначимо, що в Україні планують запровадити зміни в законодавство і унеможливити такі перерахунки. Тому експертка порадила якомога оперативніше звертатися за захистом своїх прав з метою здійснення перерахунку військової пенсії.