Неоплачиваемый отпуск влияет на страховой стаж: что говорит закон

Украинское трудовое законодательство предусматривает возможность предоставления работникам как основного, так и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы.

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Однако такой отпуск может повлиять на страховой стаж, особенно если речь идет о работе во вредных и тяжелых условиях. Об этом говорится в статье 9 закона Украины "Об отпусках" №504/96-ВР.

Дополнительный неоплачиваемый отпуск может предоставляться сотрудникам, занятым на вредных и тяжелых работах. Право на него определяется на основании специального списка профессий и производств, утвержденного постановлением Кабмина №1290.

Для того чтобы период работы засчитывался в страховой стаж, дающий право на дополнительный отпуск, работник должен быть занят во вредных условиях как минимум половину продолжительности рабочего дня. Также в стаж входят дни ежегодных отпусков, а для беременных женщин — время, проведенное на облегченной работе по медицинским показаниям.

Однако, как сообщает Центр правовой помощи Федерации профсоюзов Украины, если сотрудник уходит в дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, этот период не включается в страховой стаж. Причина в том, что в такие дни человек не выполняет трудовые обязанности и, следовательно, не контактирует с вредными или тяжелыми условиями труда.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.