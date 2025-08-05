Неоплачувана відпустка впливає на страховий стаж: що говорить закон

Українське трудове законодавство передбачає можливість надання працівникам як основної, так і додаткової відпустки без збереження заробітної плати.

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Однак така відпустка може вплинути на страховий стаж, особливо якщо йдеться про роботу в шкідливих і важких умовах. Про це йдеться у статті 9 закону України "Про відпустки" №504/96-ВР.

Додаткову неоплачувану відпустку можуть надавати співробітникам, зайнятим на шкідливих і важких роботах. Право на неї визначається на підставі спеціального списку професій і виробництв, затвердженого постановою Кабміну №1290.

Для того щоб період роботи зараховувався до страхового стажу, що дає право на додаткову відпустку, працівник має бути зайнятий у шкідливих умовах щонайменше половину тривалості робочого дня. Також до стажу входять дні щорічних відпусток, а для вагітних жінок — час, проведений на полегшеній роботі за медичними показаннями.

Однак, як повідомляє Центр правової допомоги Федерації профспілок України, якщо співробітник йде в додаткову відпустку без збереження зарплати, цей період не включають до страхового стажу. Причина в тому, що в такі дні людина не виконує трудові обов'язки і, отже, не контактує зі шкідливими або важкими умовами праці.

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