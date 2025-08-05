Украинцев штрафуют за ошибку в паспорте: о чем важно знать

Украинцам необходимо своевременно обновлять фотографию в паспорте-книжечке.

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В противном случае документ станет недействительным, а его использование может обернуться штрафом. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Так, обновлять фото в паспорте-книжечке нужно дважды: в 25 и 45 лет. На это дается один месяц с момента наступления соответствующего возраста. Если не уложиться в срок, человеку грозит административная ответственность.

Как уточнил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, процесс срочной замены фотографии занимает всего 7 дней. Кроме того, по желанию гражданин может обменять паспорт старого образца на современную ID-карту.

В случае просрочки замены фото или отказа от получения ID-карты паспорт-книжечка теряет юридическую силу. А использование недействительного документа подпадает под статью 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При первом нарушении лицо получает предупреждение, а за повторное — штраф в размере от 17 до 51 гривны.

При этом власти подчеркивают: замена паспорта-книжечки на ID-карту остается добровольной. Если фото обновляются вовремя, паспорт старого образца продолжает действовать и может использоваться без ограничений.

Также стало известно, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Ранее Фокус писал, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Тут важно помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.