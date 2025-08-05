Українців штрафують за помилку в паспорті: про що важливо знати

Українцям необхідно своєчасно оновлювати фотографію в паспорті-книжечці.

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В іншому разі документ стане недійсним, а його використання може обернутися штрафом. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Так, оновлювати фото в паспорті-книжечці потрібно двічі: у 25 і 45 років. На це дається один місяць з моменту настання відповідного віку. Якщо не вкластися в строк, людині загрожує адміністративна відповідальність.

Як уточнив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, процес термінової заміни фотографії займає всього 7 днів. Крім того, за бажанням громадянин може обміняти паспорт старого зразка на сучасну ID-картку.

У разі прострочення заміни фото або відмови від отримання ID-картки паспорт-книжечка втрачає юридичну силу. А використання недійсного документа підпадає під статтю 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При першому порушенні особа отримує попередження, а за повторне — штраф у розмірі від 17 до 51 гривні.

При цьому влада наголошує: заміна паспорта-книжечки на ID-картку залишається добровільною. Якщо фото оновлюються вчасно, паспорт старого зразка продовжує діяти і може використовуватися без обмежень.

Також стало відомо, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди подорожують і користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Раніше Фокус писав, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Тут важливо пам'ятати, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші надійні компанії.