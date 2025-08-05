Доходы от продажи нефти в РФ упали на треть: названы две причины, – Bloomberg

Доходы от продажи сырой нефти в июле сократились для бюджета РФ на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют эти показатели определенными факторами.

Related video

Налоги, связанные с нефтью, снизились почти на 33% до 710,4 млрд рублей, а совокупные доходы от продажи нефти и газа составили 787,3 млрд рублей, снизившись на 27%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

Сокращение поступлений от этих отраслей, на которые приходится примерно треть российского бюджета, усилит давление на государственные финансы, которые и без того обременены огромными расходами на военные действия на Украине.

Вместе с тем, в прошлом месяце доходы от продажи нефти выросли почти на 71%. Рост обусловлен тем, что один из основных российских налогов на нефть — сбор с прибыли — уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.

Министерство рассчитало доходы России от продажи нефти в июле, исходя из средней цены на нефть марки Urals в $59,84 за баррель в июне. Хотя это первый ежемесячный рост цены на ключевую экспортную смесь страны за пять месяцев (мировые цены на нефть тогда резко выросли из-за боевых действий на Ближнем Востоке), баррели марки Urals торговались на 14% дешевле, чем год назад.

Фото: Скриншот

Второй момент – укрепление рубля. В июне курс нацвалюты РФ к доллару составлял в среднем 78,7183 рубля, что является максимумом за два года.

В результате нефтедобывающие страны получили 4711 рублей (около 58) за каждый проданный баррель по сравнению с 6127 рублями ($76) годом ранее.

Российская нефтяная отрасль остается ключевой мишенью для западных санкций, призванных ограничить приток нефтедолларов в национальную казну. Европейский союз снизит установленный предельный уровень цен на российскую нефть и запретит импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в то время как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести штрафы для российских потребителей энергоносителей.

Это делается для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитную войну в Украине.

Тем временем Кремль устами Дмитрия Пескова уже отреагировал на угрозы Дональда Трампа Индии ввести пошлины, если та не прекратит покупать российскую нефть. В Москве подобные заявления назвали незаконным торговым давлением на партнеров РФ.

В свою очередь Индия под шумок решила выбить новые скидки на нефть у России. 5 августа в Москву прилетел советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал. Ожидается, что он внесет ясность в вопрос о том, как Нью-Дели планирует управлять поставками сырой нефти из РФ на фоне признаков того, что Москва может еще больше снизить цены для Индии.

Ранее Фокус писал, когда и как Трамп будет "наказывать" Индию за поддержку Путина в войне с Украиной.