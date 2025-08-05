Доходи від продажу нафти в РФ впали на третину: названо дві причини, — Bloomberg

Доходи від продажу сирої нафти в липні скоротилися для бюджету РФ на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експерти пояснюють ці показники певними факторами.

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Податки, пов'язані з нафтою, знизилися майже на 33% до 710,4 млрд рублів, а сукупні доходи від продажу нафти і газу становили 787,3 млрд рублів, знизившись на 27%, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Мінфіну РФ.

Скорочення надходжень від цих галузей, на які припадає приблизно третина російського бюджету, посилить тиск на державні фінанси, які й без того обтяжені величезними витратами на військові дії в Україні.

Разом з тим, минулого місяця доходи від продажу нафти зросли майже на 71%. Зростання зумовлене тим, що один з основних російських податків на нафту — збір з прибутку — сплачують чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

Міністерство розрахувало доходи Росії від продажу нафти в липні, виходячи із середньої ціни на нафту марки Urals у $59,84 за барель у червні. Хоча це перше щомісячне зростання ціни на ключову експортну суміш країни за п'ять місяців (світові ціни на нафту тоді різко зросли через бойові дії на Близькому Сході), барелі марки Urals торгувалися на 14% дешевше, ніж рік тому.

Фото: Скриншот

Другий момент — зміцнення рубля. У червні курс нацвалюти РФ до долара становив у середньому 78,7183 рубля, що є максимумом за два роки.

У результаті нафтовидобувні країни отримали 4711 рублів (близько 58) за кожен проданий барель порівняно з 6127 рублями ($76) роком раніше.

Російська нафтова галузь залишається ключовою мішенню для західних санкцій, покликаних обмежити приплив нафтодоларів у національну скарбницю. Європейський союз знизить встановлений граничний рівень цін на російську нафту і заборонить імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, тоді як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити штрафи для російських споживачів енергоносіїв.

Це робиться для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і припинити кровопролитну війну в Україні.

Тим часом Кремль вустами Дмитра Пєскова вже відреагував на погрози Дональда Трампа Індії ввести мита, якщо та не припинить купувати російську нафту. У Москві подібні заяви назвали незаконним торговим тиском на партнерів РФ.

Зі свого боку Індія під шумок вирішила вибити нові знижки на нафту в Росії. 5 серпня в Москву прилетів радник прем'єра Індії з нацбезпеки Аджіт Довал. Очікується, що він внесе ясність у питання про те, як Нью-Делі планує управляти поставками сирої нафти з РФ на тлі ознак того, що Москва може ще більше знизити ціни для Індії.

Раніше Фокус писав, коли і як Трамп буде "карати" Індію за підтримку Путіна у війні з Україною.