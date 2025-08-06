Кабмин увеличил выплаты для украинцев: кого это касается и сколько обещают денег

Правительство повысило ежемесячные выплаты для украинцев, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе или медицинском обеспечении. Размер помощи теперь зависит от уровня потребностей и будет колебаться от 800 до 4000 гривен.

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Украинцы, которые получили травмы или профессиональные заболевания при исполнении служебных обязанностей, смогут рассчитывать на увеличенные выплаты. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Изменения касаются лиц, нуждающихся в постоянном уходе, медикаментозном или специальном медицинском обеспечении. Размер ежемесячной денежной компенсации теперь будет зависеть от уровня потребности и составит:

4 000 грн — для тех, кому одновременно необходимы специализированный медицинский уход и медицинские изделия или лекарства;

2 000 грн — в случаях постоянной потребности в постороннем уходе и обеспечении медикаментами;

1 333 грн — если речь идет о бытовом уходе и медицинских средствах;

800 грн — для лиц, которым регулярно нужны санитарно-гигиенические средства и медикаменты.

По словам Свириденко, цель инициативы — поддержать людей, которые потеряли здоровье на рабочем месте, и не допустить, чтобы они оставались один на один со своими трудностями.

Напомним, в Украине можно получить повышенную пенсию при наличии достаточного трудового стажа. Размер официальных зарплат тоже влияет на выплаты.

Фокус также писал, что уже вскоре украинцы смогут получать все виды государственной поддержки через единую Дія.Картку. Правительство запустило масштабную реформу системы выплат.