Повышенные выплаты в августе: кому в Украине заплатят более 12 000 гривен пенсии

В Украине можно получить повышенную пенсию при наличии достаточного трудового стажа. Размер официальных зарплат тоже влияет на выплаты.

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Если у человека имеется 15 лет официального стажа, он может выйти на пенсию после 65 лет. В случае нехватки стажа, можно рассчитывать на социальную помощь, следует из норм закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 32 года трудового стажа. Украинцы, имеющие 42 года стажа, могут довольно рано уйти на пенсию.

Для подсчета размера будущей пенсии, нужно умножить среднюю зарплату на коэффициент стажа. В случае с 42 годами он составит 0,42. При получении минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен, пенсия будет 3 360 гривен.

С увеличением зарплат становится больше и размер пенсий:

15 000 гривен средней зарплаты — 6 300 гривен пенсии;

20 000 гривен зарплаты — 8 400 гривен пенсии;

30 000 гривен зарплаты грн — 12 600 гривен пенсии.

Также существует возможность получения надбавки за накопление стажа сверх нормы. Каждые дополнительные 12 месяцев увеличивают пенсию на 1% от минимальной пенсии. Такая надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума.

Сверх нормы считаются годы, идущие после 30 лет стажа у женщин и 35 лет — у мужчин. Если пенсию назначили до 1 октября 2011 года, превышением нормы труда считаются все года свыше 20 лет у женщин и 25 лет — у мужчин. Количество дополнительных лет стажа не ограничивается законодательством.

Напомним, украинских пенсионеров могут оштрафовать в общественном транспорте за неуплату проезда. Нужно постоянно носить с собой пенсионное удостоверение для бесплатной езды.

Фокус также писал, что в Украине с 1 августа 2025 года минимальная пенсия не повысится. Индексацию пенсий в Украине провели в марте.