Підвищені виплати в серпні: кому в Україні заплатять понад 12 000 гривень пенсії

В Україні можна отримати підвищену пенсію за наявності достатнього трудового стажу. Розмір офіційних зарплат теж впливає на виплати.

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Якщо у людини є 15 років офіційного стажу, вона може вийти на пенсію після 65 років. У разі браку стажу, можна розраховувати на соціальну допомогу, випливає з норм закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 32 роки трудового стажу. Українці, які мають 42 роки стажу, можуть досить рано піти на пенсію.

Для підрахунку розміру майбутньої пенсії потрібно помножити середню зарплату на коефіцієнт стажу. У випадку з 42 роками він становитиме 0,42. При отриманні мінімальної зарплати в розмірі 8 000 гривень, пенсія буде 3 360 гривень.

Зі збільшенням зарплат стає більшим і розмір пенсій:

15 000 гривень середньої зарплати — 6 300 гривень пенсії;

20 000 гривень зарплати — 8 400 гривень пенсії;

30 000 гривень зарплати грн — 12 600 гривень пенсії.

Також існує можливість отримання надбавки за накопичення стажу понад норму. Кожні додаткові 12 місяців збільшують пенсію на 1% від мінімальної пенсії. Така надбавка не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму.

Понад норму вважаються роки, що йдуть після 30 років стажу у жінок і 35 років — у чоловіків. Якщо пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року, перевищенням норми праці вважаються всі роки понад 20 років у жінок і 25 років — у чоловіків. Кількість додаткових років стажу не обмежується законодавством.

Нагадаємо, українських пенсіонерів можуть оштрафувати в громадському транспорті за несплату проїзду. Потрібно постійно носити із собою пенсійне посвідчення для безплатної їзди.

Фокус також писав, що в Україні з 1 серпня 2025 року мінімальна пенсія не підвищиться. Індексацію пенсій в Україні провели в березні.