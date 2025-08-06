Кабмін збільшив виплати для українців: кого це стосується і скільки обіцяють грошей

Уряд підвищив щомісячні виплати для українців, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду чи медичного забезпечення. Розмір допомоги тепер залежить від рівня потреб і коливатиметься від 800 до 4000 гривень.

Related video

Українці, які зазнали травм чи професійних захворювань під час виконання службових обов’язків, зможуть розраховувати на збільшені виплати. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зміни стосуються осіб, які потребують постійного догляду, медикаментозного або спеціального медичного забезпечення. Розмір щомісячної грошової компенсації тепер залежатиме від рівня потреби та становитиме:

4 000 грн — для тих, кому одночасно необхідні спеціалізований медичний догляд і медичні вироби або ліки;

2 000 грн — у випадках постійної потреби в сторонньому догляді та забезпеченні медикаментами;

1 333 грн — якщо йдеться про побутовий догляд та медичні засоби;

800 грн — для осіб, яким регулярно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та медикаменти.

За словами Свириденко, мета ініціативи — підтримати людей, які втратили здоров’я на робочому місці, і не допустити, щоб вони залишалися сам на сам зі своїми труднощами.

Нагадаємо, в Україні можна отримати підвищену пенсію за наявності достатнього трудового стажу. Розмір офіційних зарплат теж впливає на виплати.

Фокус також писав, що вже незабаром українці зможуть отримувати всі види державної підтримки через єдину Дія.Картку. Уряд запустив масштабну реформу системи виплат.