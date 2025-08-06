НБУ изменил правила вывода валюты из Украины: кто теперь может переводить валюту за рубеж

С 7 августа 2025 года в Украине начинает действовать новый пакет валютной либерализации для бизнеса.

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Национальный банк разрешил компаниям частично выводить валюту за границу — при условии, что половину от этой суммы они перечислят в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

НБУ позволит предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита, что и дальше составляет 1 млн евро в эквиваленте в месяц. Итак, у бизнеса появится возможность частично репатриировать дивиденды за период деятельности, начавшийся с 1 января 2023 г. (а не с 1 января 2024 г., как сейчас). Также теперь клиенты получат возможность совершать с банками сделки по продаже иностранной валюты за гривны на условиях "форвард" без поставки базового актива.

По данным НБУ, также расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита – к ним будет добавлена репатриация дивидендов. Напомним, инвестиционный лимит равняется сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал предприятия от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте. "НБУ позволит юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку ВСУ", — говорится в сообщении Нацбанка.

То есть речь идет о возможности осуществлять трансграничные переводы сверх действующих ограничений, но воспользоваться возможностью смогут только те предприятия, которые направят средства на специальный счет НБУ для ВСУ, и только на строго определенные цели. Среди таких целей, например, проведение резидентом расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021, возврат нерезиденту предварительной оплаты, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине до 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору по купле-продаже товара, исполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года от нерезидента, репатриация дивидендов в пользу нерезидента по корпоративным правам или акциям.

Глава НБУ Андрей Пышный, что отметил значительная часть бизнес-донатов уже сейчас поступает через этот специальный счет, а распоряжаются средствами непосредственно силы обороны. Поэтому регулятор решил поддержать таких налогоплательщиков и предоставить им "дополнительные возможности".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин назвал этот шаг осторожным экспериментом в рамках валютной либерализации. По его словам, установлен "легальный коридор" вывода валюты с своеобразной пошлиной в 50%. То есть если предприятие хочет перевести 1 млн долларов за границу, оно должно перечислить 500 тысяч долларов в поддержку ВСУ.

Ранее Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными структурами. Как исследовало издание, документ содержит положения, которые уже заложены законодательством, но как бы повторяет их.

В июле Фокус также сообщал, что в Украине планируют запустить экспериментальный проект "Проектируй и строй", а также ввести мораторий на проверку бизнеса и дать старт грантам на производство боеприпасов.