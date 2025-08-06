НБУ змінив правила виведення валюти з України: хто тепер може переказувати валюту за кордон

Із 7 серпня 2025 року в Україні починає діяти новий пакет валютної лібералізації для бізнесу.

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Національний банк дозволив компаніям частково виводити валюту за кордон — за умови, що половину від цієї суми вони перерахують на підтримку Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

НБУ дозволить підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, що й надалі становить 1 млн євро в еквіваленті на місяць. Отже, у бізнесу з'явиться можливість частково репатріювати дивіденди за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2023 р. (а не з 1 січня 2024 р., як зараз). Також тепер клієнти отримають можливість здійснювати з банками угоди з продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" без поставки базового активу.

За даними НБУ, також розширюється перелік операцій, які юридичні особи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту — до них буде додано репатріацію дивідендів. Нагадаємо, інвестиційний ліміт дорівнює сумі коштів, залучених з 12 травня 2025 року до статутного капіталу підприємства від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті. "НБУ дозволить юридичним особам-резидентам здійснювати низку транскордонних переказів понад встановлені обмеження в межах суми, еквівалентної обсягам перерахованих ними коштів із 7 серпня 2025 року в національній або іноземній валюті на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ", — ідеться в повідомленні Нацбанку.

Тобто йдеться про можливість здійснювати транскордонні перекази понад чинні обмеження, але скористатися можливістю зможуть лише ті підприємства, які спрямують кошти на спеціальний рахунок НБУ для ЗСУ, і лише на суворо визначені цілі. Серед таких цілей, наприклад, проведення резидентом розрахунків за імпорт товарів, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року, повернення нерезиденту попередньої оплати, отриманої резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні до 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, виконання зобов'язань за кредитом, отриманим до 20 червня 2023 року від нерезидента, репатріація дивідендів на користь нерезидента за корпоративними правами або акціями.

Очільник НБУ Андрій Пишний, що зазначив, що значна частина бізнес-донатів уже зараз надходить через цей спеціальний рахунок, а розпоряджаються коштами безпосередньо сили оборони. Тому регулятор вирішив підтримати таких платників податків і надати їм "додаткові можливості".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин назвав цей крок обережним експериментом у рамках валютної лібералізації. За його словами, встановлено "легальний коридор" виведення валюти зі своєрідним митом у 50%. Тобто якщо підприємство хоче перевести 1 млн доларів за кордон, воно має перерахувати 500 тисяч доларів на підтримку ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким введено в дію рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними структурами. Як досліджувало видання, документ містить положення, які вже закладені законодавством, але ніби повторює їх.

У липні Фокус також повідомляв, що в Україні планують запустити експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", а також запровадити мораторій на перевірку бізнесу і дати старт грантам на виробництво боєприпасів.