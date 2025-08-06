Ночной или дневной тариф на электроэнергию: что выгоднее

С начала лета украинцы могут существенно экономить на оплате электроэнергии, если будут использовать свет преимущественно в ночное время.

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Еще с 1 июня 2024 года в стране действуют два тарифа — дневной и ночной, при этом последний позволяет сократить расходы почти вдвое. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Согласно решению Кабинета Министров, установлен единый базовый тариф на электроэнергию — 4,32 гривны за киловатт-час. Именно по нему начисляется плата большинству домохозяйств, использующих обычные счетчики. Однако у украинцев по-прежнему есть возможность воспользоваться ночным тарифом, действующим с 23:00 до 7:00. Его стоимость составляет 2,16 гривны за киловатт-час — вдвое меньше дневного.

Чтобы получать электроэнергию по сниженной ночной ставке, необходимо установить двухзонный электросчетчик, который отдельно фиксирует потребление в дневное и ночное время. За установкой такого прибора нужно обратиться в свою энергоснабжающую компанию, которая назначит дату и проведет необходимые работы. При этом счетчик можно купить как у поставщика, так и самостоятельно — во втором случае расходы будут ниже, но все равно придется отдельно оплатить настройку и пломбировку.

Экономия может быть ощутимой. Например, при потреблении 200 киловатт в месяц и условии, что половина энергии использована ночью, сумма в платежке составит около 650 гривен. В то время как при полном использовании дневного тарифа платить пришлось бы более 860 гривен.

Напомним, отдельные категории украинцев освобождены от уплаты за коммунальные услуги. Однако специалисты не рекомендуют накапливать долги, поскольку после окончания военного положения коммунальные предприятия получат право возобновить взыскание платежей. Пока действует военное положение, взыскание задолженности временно ограничено.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.