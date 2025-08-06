Нічний чи денний тариф на електроенергію: що вигідніше

З початку літа українці можуть суттєво економити на оплаті електроенергії, якщо використовуватимуть світло переважно в нічний час.

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Ще з 1 червня 2024 року в країні діють два тарифи — денний і нічний, при цьому останній дає змогу скоротити витрати майже вдвічі. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, встановлено єдиний базовий тариф на електроенергію — 4,32 гривні за кіловат-годину. Саме за ним нараховується плата більшості домогосподарств, які використовують звичайні лічильники. Однак в українців, як і раніше, є можливість скористатися нічним тарифом, що діє з 23:00 до 7:00. Його вартість становить 2,16 гривні за кіловат-годину — удвічі менше денного.

Щоб отримувати електроенергію за зниженою нічною ставкою, необхідно встановити двозонний електролічильник, який окремо фіксує споживання в денний і нічний час. За встановленням такого приладу потрібно звернутися до своєї енергопостачальної компанії, яка призначить дату і проведе необхідні роботи. При цьому лічильник можна купити як у постачальника, так і самостійно — у другому випадку витрати будуть нижчими, але однаково доведеться окремо оплатити налаштування і пломбування.

Економія може бути відчутною. Наприклад, при споживанні 200 кіловатів на місяць і за умови, що половина енергії використана вночі, сума в платіжці складе близько 650 гривень. Тоді як за повного використання денного тарифу платити довелося б понад 860 гривень.

Нагадаємо, окремі категорії українців звільнені від сплати за комунальні послуги. Однак фахівці не рекомендують накопичувати борги, оскільки після закінчення воєнного стану комунальні підприємства отримають право відновити стягнення платежів. Поки діє воєнний стан, стягнення заборгованості тимчасово обмежене.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.