В Германии хотят сократить помощь украинским беженцам: сколько платят в других странах Европы

С начала полномасштабной агрессии России против Украины более миллиона украинцев нашли убежище в Германии. Однако уровень социальной поддержки для них стал предметом новых политических дебатов.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предлагает отменить особые условия, действующие для украинцев, и сократить пособия до уровня, предусмотренного для других просителей убежища. Об этом говорится в материале издания DW.

Зедер, возглавляющий Христианско-социальный союз (ХСС), считает, что это правило должно касаться как недавно прибывших, так и тех, кто проживает в Германии уже несколько лет. Его предложение выходит за рамки ранее достигнутых договоренностей внутри правящей коалиции, согласно которым только новоприбывшие украинцы должны получать пособия на уровне обычных беженцев, а те, кто давно в стране, — сохраняют расширенные выплаты.

На сегодняшний день украинские беженцы получают так называемое Bürgergeld — гражданское пособие. Для одинокого взрослого оно составляет 563 евро в месяц. Кроме того, государство покрывает расходы на аренду жилья и медицинскую страховку. Украинцам также разрешено устраиваться на работу сразу после прибытия.

Однако если предложение Зедера будет принято, выплаты для украинцев будут снижены до уровня стандартных пособий для других просителей убежища — от 353 до 441 евро в месяц. Для детей пособие составляет от 299 до 391 евро в зависимости от возраста.

Хотя все украинцы в ЕС имеют статус временной защиты, условия приема и уровень помощи существенно отличаются от страны к стране. Вот как выглядит ситуация в некоторых государствах:

Польша : Денежные выплаты почти полностью отменены, включая единовременную помощь около 70 евро. Украинцы могут получить личный идентификационный номер, позволяющий работать, учиться и пользоваться бесплатной медициной. Семьям выплачивают около 190 евро на первого ребенка, на второго — меньше. Для детей с инвалидностью предусмотрены повышенные выплаты.

: Денежные выплаты почти полностью отменены, включая единовременную помощь около 70 евро. Украинцы могут получить личный идентификационный номер, позволяющий работать, учиться и пользоваться бесплатной медициной. Семьям выплачивают около 190 евро на первого ребенка, на второго — меньше. Для детей с инвалидностью предусмотрены повышенные выплаты. Венгрия : В 2024 году власти ужесточили политику. Западные регионы Украины признаны "безопасными", и прибывающие оттуда лишаются права на бесплатное проживание в приютах. Те, кто сохраняет статус нуждающихся в защите, получают около 55 евро в месяц плюс 34 евро на ребенка.

: В 2024 году власти ужесточили политику. Западные регионы Украины признаны "безопасными", и прибывающие оттуда лишаются права на бесплатное проживание в приютах. Те, кто сохраняет статус нуждающихся в защите, получают около 55 евро в месяц плюс 34 евро на ребенка. Бельгия : Самый высокий уровень выплат в ЕС — около 1100 евро в месяц на одного взрослого. Также предоставляется бесплатная медицинская страховка, жилье, помощь на покупку мебели, одежды, лекарств и продуктов.

: Самый высокий уровень выплат в ЕС — около 1100 евро в месяц на одного взрослого. Также предоставляется бесплатная медицинская страховка, жилье, помощь на покупку мебели, одежды, лекарств и продуктов. Швеция : Здесь украинцам выплачивают суточные — примерно 180–190 евро в месяц на взрослого, до 140 евро — на ребенка. Также возможны целевые выплаты на зимнюю одежду, детские коляски и т.д. Право на медицинскую помощь ограничено экстренными случаями.

: Здесь украинцам выплачивают суточные — примерно 180–190 евро в месяц на взрослого, до 140 евро — на ребенка. Также возможны целевые выплаты на зимнюю одежду, детские коляски и т.д. Право на медицинскую помощь ограничено экстренными случаями. Великобритания: Выплаты невелики — менее 30 евро в неделю на первого ребенка и около 20 евро на следующих. Однако в рамках программы Homes for Ukraine беженцы получают бесплатное жилье у частных лиц, единовременную помощь около 230 евро и могут претендовать на пособия через программу Universal Credit. Принимающие семьи получают около 400 евро в месяц.

Напомним, часть украинцев в Чехии теряют легальный статус на проживание. За это им грозит аннулирование визы, потеря работы и срочный выезд из страны.

Президент США Дональда Трамп ранее говорил, что разрешит бежавшим от войны украинцам остаться в США до завершения конфликта.