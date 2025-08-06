У Німеччині хочуть скоротити допомогу українським біженцям: скільки платять в інших країнах Європи

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України понад мільйон українців знайшли притулок у Німеччині. Однак рівень соціальної підтримки для них став предметом нових політичних дебатів.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер пропонує скасувати особливі умови, що діють для українців, і скоротити допомогу до рівня, передбаченого для інших прохачів притулку. Про це йдеться в матеріалі видання DW.

Зедер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), вважає, що це правило повинно стосуватися як новоприбулих, так і тих, хто проживає в Німеччині вже кілька років. Його пропозиція виходить за рамки раніше досягнутих домовленостей усередині правлячої коаліції, згідно з якими тільки новоприбулі українці мають отримувати допомогу на рівні звичайних біженців, а ті, хто давно в країні, — зберігають розширені виплати.

На сьогодні українські біженці отримують так звану Bürgergeld — цивільну допомогу. Для самотнього дорослого вона становить 563 євро на місяць. Крім того, держава покриває витрати на оренду житла і медичну страховку. Українцям також дозволено влаштовуватися на роботу одразу після прибуття.

Однак якщо пропозицію Зедера ухвалять, виплати для українців буде знижено до рівня стандартних допомог для інших прохачів притулку — від 353 до 441 євро на місяць. Для дітей допомога становить від 299 до 391 євро залежно від віку.

Хоча всі українці в ЄС мають статус тимчасового захисту, умови прийому та рівень допомоги суттєво відрізняються від країни до країни. Ось як виглядає ситуація в деяких державах:

Польща : Грошові виплати майже повністю скасовано, включно з одноразовою допомогою близько 70 євро. Українці можуть отримати особистий ідентифікаційний номер, що дає змогу працювати, навчатися і користуватися безкоштовною медициною. Сім'ям виплачують близько 190 євро на першу дитину, на другу — менше. Для дітей з інвалідністю передбачено підвищені виплати.

: Грошові виплати майже повністю скасовано, включно з одноразовою допомогою близько 70 євро. Українці можуть отримати особистий ідентифікаційний номер, що дає змогу працювати, навчатися і користуватися безкоштовною медициною. Сім'ям виплачують близько 190 євро на першу дитину, на другу — менше. Для дітей з інвалідністю передбачено підвищені виплати. Угорщина : У 2024 році влада посилила політику. Західні регіони України визнано "безпечними", і тих, хто прибуває звідти, позбавляють права на безоплатне проживання в притулках. Ті, хто зберігає статус тих, хто потребує захисту, отримують близько 55 євро на місяць плюс 34 євро на дитину.

: У 2024 році влада посилила політику. Західні регіони України визнано "безпечними", і тих, хто прибуває звідти, позбавляють права на безоплатне проживання в притулках. Ті, хто зберігає статус тих, хто потребує захисту, отримують близько 55 євро на місяць плюс 34 євро на дитину. Бельгія : Найвищий рівень виплат у ЄС — близько 1100 євро на місяць на одного дорослого. Також надається безкоштовна медична страховка, житло, допомога на купівлю меблів, одягу, ліків і продуктів.

: Найвищий рівень виплат у ЄС — близько 1100 євро на місяць на одного дорослого. Також надається безкоштовна медична страховка, житло, допомога на купівлю меблів, одягу, ліків і продуктів. Швеція : Тут українцям виплачують добові — приблизно 180-190 євро на місяць на дорослого, до 140 євро — на дитину. Також можливі цільові виплати на зимовий одяг, дитячі візочки тощо. Право на медичну допомогу обмежене екстреними випадками.

: Тут українцям виплачують добові — приблизно 180-190 євро на місяць на дорослого, до 140 євро — на дитину. Також можливі цільові виплати на зимовий одяг, дитячі візочки тощо. Право на медичну допомогу обмежене екстреними випадками. Велика Британія: Виплати невеликі — менше ніж 30 євро на тиждень на першу дитину і близько 20 євро на наступних. Однак у рамках програми Homes for Ukraine біженці отримують безоплатне житло у приватних осіб, одноразову допомогу близько 230 євро і можуть претендувати на допомогу через програму Universal Credit. Приймаючі сім'ї отримують близько 400 євро на місяць.

Нагадаємо, частина українців у Чехії втрачають легальний статус на проживання. За це їм загрожує анулювання візи, втрата роботи та терміновий виїзд із країни.

Президент США Дональда Трамп раніше говорив, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишитися у США до завершення конфлікту.