Стаж могут начислять как "год за два": кому это доступно и могут ли оформить военные

Двойной стаж означает, что каждый отработанный год засчитывается как два. Однако такая возможность доступна не всем и для оформления требуется ряд документов.

Стаж в двойном размере доступен только работникам на определенных должностях. Они могут выйти на пенсию раньше, но нужно соответствовать условиям. Объяснения относительно двойного стажа публиковала пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области.

Пенсия в Украине: кто может рассчитывать на двойной стаж

В целом стаж, который считается по формуле "год за два", касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.

Двойной стаж получают за:

работу в особо вредных условиях, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземные работы, например работу на шахтах или рудниках, в метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работу в экстремальных климатических условиях, в частности на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельные виды военной службы — в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

работу медиком в учреждениях с высоким уровнем риска, например в инфекционной больнице, психиатрическом учреждении и т.д;

работу на флоте, связанную с долговременными рейсами;

работу в зоне чрезвычайной ситуации, в частности на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Пенсия в Украине: как оформить двойной стаж

Для того, чтобы выйти на пенсию раньше, нужно предоставить Пенсионному фонду подтверждение работы в опасных или вредных условиях.

В частности, работник должен собрать:

трудовую книжку с соответствующими записями;

справки от работодателя;

выписки из нормативных актов, если условия работы менялись.

Напомним, Фокус разобрался, какие есть льготы для граждан, вышедших на пенсию в Украине. По состоянию на 2025 год размер минимальных выплат составляет 2 361 гривну.

