Стаж могут начислять как "год за два": кому это доступно и могут ли оформить военные
Двойной стаж означает, что каждый отработанный год засчитывается как два. Однако такая возможность доступна не всем и для оформления требуется ряд документов.
Стаж в двойном размере доступен только работникам на определенных должностях. Они могут выйти на пенсию раньше, но нужно соответствовать условиям. Объяснения относительно двойного стажа публиковала пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области.
Пенсия в Украине: кто может рассчитывать на двойной стаж
В целом стаж, который считается по формуле "год за два", касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.
Двойной стаж получают за:
- работу в особо вредных условиях, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
- подземные работы, например работу на шахтах или рудниках, в метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
- работу в экстремальных климатических условиях, в частности на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
- отдельные виды военной службы — в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
- работу медиком в учреждениях с высоким уровнем риска, например в инфекционной больнице, психиатрическом учреждении и т.д;
- работу на флоте, связанную с долговременными рейсами;
- работу в зоне чрезвычайной ситуации, в частности на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.
Пенсия в Украине: как оформить двойной стаж
Для того, чтобы выйти на пенсию раньше, нужно предоставить Пенсионному фонду подтверждение работы в опасных или вредных условиях.
В частности, работник должен собрать:
- трудовую книжку с соответствующими записями;
- справки от работодателя;
- выписки из нормативных актов, если условия работы менялись.
Напомним, Фокус разобрался, какие есть льготы для граждан, вышедших на пенсию в Украине. По состоянию на 2025 год размер минимальных выплат составляет 2 361 гривну.
В СМИ объяснили, какой тариф на электроэнергию выгоднее — дневной или ночной. Для того, чтобы учитывалась ночная ставка, нужен двухзонный электросчетчик.