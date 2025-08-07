Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Стаж могут начислять как "год за два": кому это доступно и могут ли оформить военные

Пенсионерка держит наличные в гривне в руках
Иллюстративное фото. Выйти на пенсию в Украине можно раньше, но есть нюанс | Фото: 24 канал

Двойной стаж означает, что каждый отработанный год засчитывается как два. Однако такая возможность доступна не всем и для оформления требуется ряд документов.

Related video

Стаж в двойном размере доступен только работникам на определенных должностях. Они могут выйти на пенсию раньше, но нужно соответствовать условиям. Объяснения относительно двойного стажа публиковала пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области.

Пенсия в Украине: кто может рассчитывать на двойной стаж

В целом стаж, который считается по формуле "год за два", касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.

Двойной стаж получают за:

  • работу в особо вредных условиях, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
  • подземные работы, например работу на шахтах или рудниках, в метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • работу в экстремальных климатических условиях, в частности на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
  • отдельные виды военной службы — в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
  • работу медиком в учреждениях с высоким уровнем риска, например в инфекционной больнице, психиатрическом учреждении и т.д;
  • работу на флоте, связанную с долговременными рейсами;
  • работу в зоне чрезвычайной ситуации, в частности на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Пенсия в Украине: как оформить двойной стаж

Для того, чтобы выйти на пенсию раньше, нужно предоставить Пенсионному фонду подтверждение работы в опасных или вредных условиях.

В частности, работник должен собрать:

  • трудовую книжку с соответствующими записями;
  • справки от работодателя;
  • выписки из нормативных актов, если условия работы менялись.

Напомним, Фокус разобрался, какие есть льготы для граждан, вышедших на пенсию в Украине. По состоянию на 2025 год размер минимальных выплат составляет 2 361 гривну.

В СМИ объяснили, какой тариф на электроэнергию выгоднее — дневной или ночной. Для того, чтобы учитывалась ночная ставка, нужен двухзонный электросчетчик.