Стаж можуть нараховувати як "рік за два": кому це доступно і чи можуть оформити військові

Подвійний стаж означає, що кожний відпрацьований рік зараховується як два. Однак така можливість доступна не усім і для оформлення потрібна низка документів.

Related video

Стаж у подвійному розмірі доступний лише працівникам на певних посадах. Вони можуть вийти на пенсію раніше, але потрібно відповідати умовам. Пояснення щодо подвійного стажу публікувала пресслужба Головного управління Пенсійного фонду у Запорізькій області.

Пенсія в Україні: хто може розраховувати на подвійний стаж

Загалом стаж, який рахується за формулою "рік за два", стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

Подвійний стаж отримують за:

роботу в особливо шкідливих умовах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземні роботи, наприклад роботу на шахтах або рудниках, у метрополітенах, на будівництві або обслуговуванні підземних комунікацій;

роботу в екстремальних кліматичних умовах, зокрема на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремі види військової служби — в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

роботу медиком у закладах з високим рівнем ризику, наприклад в інфекційній лікарні, психіатричному закладі тощо;

роботу на флоті, пов’язану з довготривалими рейсами;

роботу в зоні надзвичайної ситуації, зокрема на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Пенсія в Україні: як оформити подвійний стаж

Для того, щоб вийти на пенсію раніше, потрібно надати Пенсійному фонду підтвердження роботи у небезпечних або шкідливих умовах.

Зокрема, працівник має зібрати:

трудову книжку з відповідними записами;

довідки від роботодавця;

витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які є пільги для громадян, які вийшли на пенсію в Україні. Станом на 2025 рік розмір мінімальних виплат складає 2 361 гривню.

У ЗМІ пояснили, який тариф на електроенергію вигідніший — денний чи нічний. Для того, щоб враховувалась нічна ставка, потрібен двозонний електролічильник.