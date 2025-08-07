Налоговики рассказали о гигантской недвижимости в Львовской области: сколько заплатят владельцы

Больше всего налогов за недвижимость приносят Львовская, Дрогобычская и Стрыйская территориальные громады. Самая большая зарегистрированная квартира в регионе, по данным Государственной налоговой службы, расположена во Львове, а самый большой дом — в Добротворской поселковой территориальной громаде.

Related video

"По состоянию на 1 августа 2025 года в местные бюджеты поступило 265,4 млн грн налога на недвижимое имущество от физических лиц. Наибольшие поступления по налогу получили Львовская, Дрогобычская и Стрыйская территориальные громады", — заявила пресс-служба ГУ ГНС во Львовской области в комментарии "Еспресо" 7 августа.

Крупнейшие объекты налогообложения, принадлежащие физическим лицам, расположенные в разных общинах. Наибольшее нежилое помещение размещено на территории Стрыйской городской громады, и его площадь превышает 30 тысяч кв.м. Чуть меньше помещения есть в Пустомытовской городской территориальной громаде — площадью 28 тысяч кв.м.

В то же время самая большая квартира из всей базы налоговиков региона расположена во Львове, ее площадь достигает более 500 кв.м. Самый большой жилой дом, по данным Налоговой службы, расположен на территории Добротворской поселковой территориальной громады. Его площадь превышает 2 тысячи кв.м.

За такую большую недвижимость владельцу придется заплатить не только налог за квадратные метры, но и дополнительную фиксированную сумму — 25 тысяч гривен. Ее требуют со всех владельцев квартир площадью более 300 кв.м. и домов площадью более 500 кв.м.

В ГНС объяснили, что налог на недвижимость платят владельцы квартир площадью более 60 кв.м., домов площадью более 12 кв.м. и других типов жилья площадью более 180 кв.м. Налоговики ежегодно начисляют суммы и направляет уведомление об этом, на уплату физические лица имеют 60 дней с момента получения решения.

Деньги по этим налогам идут в местные бюджеты и ставки устанавливаются местными советами, поэтому в зависимости от общины могут отличаться. Однако они не могут превышать 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на начало года, за который начислен налог.

Напомним, пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 2 апреля информировала, что за онлайн-торговлю без оформления ФЛП украинцам может грозить штраф до 34 тысяч гривен. Отслеживать таких нарушителей начали уже с 1 марта.

23 июля в СМИ разобрались, какие физические лица-предприниматели имеют право на льготы в Украине. Во время военного положения некоторым ФЛП разрешено не платить налоги, в частности военный сбор.