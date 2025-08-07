Податківці розповіли про гігантську нерухомість на Львівщині: скільки заплатять власники

Найбільше податків за нерухомість приносять Львівська, Дрогобицька та Стрийська територіальні громади. Найбільша зареєстрована квартира в регіоні, за даними Державної податкової служби, розташована у Львові, а найбільший будинок — у Добротвірській селищній територіальній громаді.

Related video

"Станом на 1 серпня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 265,4 млн грн податку на нерухоме майно від фізичних осіб. Найбільші надходження з податку отримали Львівська, Дрогобицька та Стрийська територіальні громади", — заявила пресслужба ГУ ДПС у Львівській області у коментарі "Еспресо" 7 серпня.

Найбільші об’єкти оподаткування, що належать фізичним особам, розташовані у різних громадах. Найбільше нежитлове приміщення розміщене на території Стрийської міської громади, і його площа перевищує 30 тисяч кв.м. Трохи менше приміщення є у Пустомитівській міській територіальній громаді — площею 28 тисяч кв.м.

Водночас найбільша квартира з усієї бази податківців регіону розташована у Львові, її площа сягає понад 500 кв.м. Найбільший житловий будинок, за даними Податкової служби, розташований на території Добротвірської селищної територіальної громади. Його площа перевищує 2 тисячі кв.м.

За таку велику нерухомість власник доведеться сплатити не лише податок за квадратні метри, але й додаткову фіксовану суму — 25 тисяч гривень. Її вимагають з усіх власників квартир площею понад 300 кв.м. та будинків площею понад 500 кв.м.

У ДПС пояснили, що податок на нерухомість платять власники квартир площею понад 60 кв.м., будинків площею понад 12 кв.м. та інших типів житла площею понад 180 кв.м. Податківці щороку нараховують суми та надсилає повідомлення про це, на сплату фізичні особи мають 60 днів з моменту отримання рішення.

Гроші за цими податками йдуть до місцевих бюджетів і ставки встановлюються місцевими радами, тому залежно від громади можуть відрізнятись. Однак вони не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати станом на початок року, за який нараховано податок.

Нагадаємо, пресслужба Державної податкової служби України 2 квітня інформувала, що за онлайн-торгівлю без оформлення ФОП українцям може загрожувати штраф до 34 тисяч гривень. Відстежувати таких порушників почали вже з 1 березня.

23 липня у ЗМІ розібралися, які фізичні особи-підприємці мають право на пільги в Україні. Під час воєнного стану деяким ФОПам дозволено не сплачувати податки, зокрема військовий збір.