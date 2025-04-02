Штрафи до 34 тисяч грн: податкова відстежує українців, які займаються онлайн-торгівлею без ФОП

До 34 тисяч грн штрафу загрожує за онлайн-продажі без ФОП: податкова отримала новий інструмент контролю і автоматично бачить вашу картку.

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Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України 2 квітня 2025.

"Заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього", — зазначили в ДПС.

З 1 березня цього року податкова отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Як зазначили в ДПС, вони насамперед націлені на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не мають на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

Ба більше, за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.

Податкова закликає українців, які здійснюють онлайн-продаж:

офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Штрафи за відсутність ФОП

Як зазначали в ДПС, штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн. до 34 000 грн) та конфіскацію виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої (ст. 164 КУпАП).

Адміністративна відповідальність зі штрафом в розмірі 17000 грн за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП чи іншої форми підприємницької діяльності.

Штраф за повторне правопорушення протягом року у розмірі від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 34 000 грн. до 85 000 гривень.

Нагадаємо, на початку квітня Нацбанк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів між рахунками фізичних осіб.

Також Фокус писав про зміну акцизних податків на спирт та цигарки. Наприкінці березня 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив закон, що передбачає збільшення акцизів на тютюнову продукцію.