Штрафы до 34 тысяч грн: налоговая отслеживает украинцев, которые занимаются онлайн-торговлей без ФЛП

До 34 тысяч грн штрафа грозит за онлайн-продажи без ФЛП: налоговая получила новый инструмент контроля и автоматически видит вашу карточку.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 2 апреля 2025 года.

"Мероприятия налогового контроля пополнились новым инструментом. Отныне ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него", — отметили в ГНС.

С 1 марта этого года налоговая получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лицах — предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов, и тому подобное.

Как отметили в ГНС, они прежде всего нацелены на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций, и не имеют целью только применение финансовых (штрафных) санкций.

Более того, за первые 20 дней марта налоговая идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета.

Налоговая призывает украинцев, которые осуществляют онлайн-продажи:

официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования;

осуществлять расчеты через надлежащим образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство, чтобы избежать финансовой и административной ответственности в будущем.

Штрафы за отсутствие ФЛП

Как отмечали в ГНС, штраф за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, в размере от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн. до 34 000 грн) и конфискацию изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой (ст. 164 КУоАП).

Административная ответственность со штрафом в размере 17000 грн за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП или иной формы предпринимательской деятельности.

Штраф за повторное правонарушение в течение года в размере от 2 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 34 000 грн. до 85 000 гривен.

Напомним, в начале апреля Нацбанк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для переводов между счетами физических лиц.

Также Фокус писал об изменении акцизных налогов на спирт и сигареты. В конце марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий увеличение акцизов на табачную продукцию.