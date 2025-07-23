Декого з ФОПів звільнено від сплати військового збору: хто в списку

В умовах воєнного стану Україна продовжує адаптувати податкову систему, надаючи підприємцям можливість тимчасового звільнення від сплати податків, зокрема — військового збору.

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Залежно від місця реєстрації, стану здоров'я або участі в бойових діях, фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть отримати пільги. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

ФОП із зон бойових дій або окупації

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп, зареєстровані на території, де тривають активні бойові дії або яка тимчасово окупована, звільняються від сплати:

єдиного податку; військового збору; а також від подання податкової звітності за період бойових дій або окупації.

Такі підприємці не зобов'язані сплачувати податки з першого дня місяця початку бойових дій або окупації до останнього дня місяця їхнього завершення або звільнення території. Також за цей період не нараховуються авансові платежі, штрафи та пеня.

ФОП 1-2 груп без найманих працівників

Ці підприємці можуть бути звільнені від сплати військового збору на один календарний місяць на рік:

під час відпустки; або при хворобі тривалістю від 30 календарних днів (за наявності підтвердження з електронного реєстру лікарняних листів).

Мобілізовані ФОП і контрактники

Підприємці, які були мобілізовані, підписали контракт із ЗСУ або виконують мобілізаційні обов'язки, звільняються від:

сплати військового збору; єдиного податку; і подання звітності на весь період служби.

Усі раніше нараховані за цей період авансові платежі автоматично анулюються.

Додаткові умови:

Якщо ФОП змінив податкову адресу після переїзду із зони бойових дій або окупації, пільги припиняють діяти з першого числа місяця, наступного за датою зміни реєстрації.

Якщо підприємець оформив відпустку через хворобу або мобілізацію і не подає декларацію — право на пільгу зберігається. Але якщо декларацію все ж подано — пільга анулюється.

Звільнення від сплати військового збору не поширюється на:

ФОП 3-ї та 4-ї груп;

електронних резидентів (група 3),

за винятком випадків мобілізації або реєстрації на території активних бойових дій.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.