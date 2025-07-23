Некоторые из ФЛП освобождены от уплаты военного сбора: кто в списке

В условиях военного положения Украина продолжает адаптировать налоговую систему, предоставляя предпринимателям возможность временного освобождения от уплаты налогов, в частности — военного сбора.

Related video

В зависимости от места регистрации, состояния здоровья или участия в боевых действиях, физические лица-предприниматели (ФЛП) могут получить льготы. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

ФОП из зон боевых действий или оккупации

Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп, зарегистрированные на территории, где идут активные боевые действия или которая временно оккупирована, освобождаются от уплаты:

единого налога; военного сбора; а также от подачи налоговой отчетности за период боевых действий или оккупации.

Такие предприниматели не обязаны уплачивать налоги с первого дня месяца начала боевых действий или оккупации до последнего дня месяца их завершения или освобождения территории. Также за этот период не начисляются авансовые платежи, штрафы и пеня.

ФОП 1–2 групп без наемных работников

Эти предприниматели могут быть освобождены от уплаты военного сбора на один календарный месяц в году:

во время отпуска; либо при болезни длительностью от 30 календарных дней (при наличии подтверждения из электронного реестра больничных листов).

Мобилизованные ФОП и контрактники

Предприниматели, которые были мобилизованы, подписали контракт с ВСУ или выполняют мобилизационные обязанности, освобождаются от:

уплаты военного сбора; единого налога; и подачи отчетности на весь период службы.

Все ранее начисленные за этот период авансовые платежи автоматически аннулируются.

Дополнительные условия:

Если ФОП сменил налоговый адрес после переезда из зоны боевых действий или оккупации, льготы прекращают действовать с первого числа месяца, следующего за датой смены регистрации.

Если предприниматель оформил отпуск по болезни или мобилизацию и не подает декларацию — право на льготу сохраняется. Но если декларация все же подана — льгота аннулируется.

Освобождение от уплаты военного сбора не распространяется на:

ФОП 3-й и 4-й групп;

электронных резидентов (группа 3),

за исключением случаев мобилизации или регистрации на территории активных боевых действий.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.