Стоимость молочных продуктов в стране летом заметно взлетела. Фокус выяснил, каких цен ждать в дальнейшем и следует ли привыкать потребителю к поиску акционных товаров во время закупок.

В конце лета украинцы снова сталкиваются с ощутимым ростом цен на базовые продукты, в частности, молочные. Средняя стоимость молока в украинских супермаркетах летом 2025 года колеблется в пределах 39-45 грн за литр, тогда как самая дешевая пачка сливочного масла по акции стоит 73,70 грн за 180 г. По данным аналитика "Инфагро" Максима Фастеева, молока будет больше. В то же время серьезный рост цен, в частности, на сливочное масло связан с высоким спросом на сырье. Какой будет ситуация с ценами на молоко и масло для потребителей, исследовал Фокус.

Молоко и масло: когда ждать других цен

Как объясняют специалисты отрасли, европейский спрос, в частности, на украинское сливочное масло падает, а цены снижаются. И хотя ранее ожидалось, что беспошлинную квоту исчерпают до конца июля, поставки в ЕС, вероятно, будут продолжаться еще несколько недель. Это замедление экспорта приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке Украины, что может способствовать снижению цены. Поскольку не так много украинских потребителей готовы платить текущую высокую цену, продавцам, скорее всего, придется ее скорректировать. Очевидно, что рынок перегрет, поэтому производители и дистрибьюторы в ближайшее время пересмотрят свою ценовую политику.

Рост цен на сырое молоко в Украине обусловлен высоким спросом на сырье

По словам Максима Фастеева, рост цен на сырое молоко в Украине, который наблюдается с начала года, имеет временный характер, подобно ситуации в конце ноября 2024 года. Тогда, несмотря на дефицит и конкуренцию, цены быстро упали уже в середине декабря.

Текущий рост спроса на сырье объясняется несколькими факторами, прежде всего, сезонным снижением предложения молока, потребностью в протеине из-за активного экспорта в ЕС, а также в жирах для формирования складских запасов масла на осенне-зимний период.

Обзор цен на сливочное масло и молоко в супермаркетах Украины по состоянию на август 2025 года заставляет задуматься над корректировкой потребительской корзины

Но есть и неизбежные последствия, которые изменят эту ситуацию, а именно:

предложение молока возрастет. Улучшение кормовой базы и температурных условий в начале осени, а также запуск новых проектов, увеличат объемы сырья.

протеина станет больше. Квоты на экспорт сухого молока в ЕС почти исчерпаны (на 90%), и это направление экспорта скоро закроется.

жиров станет больше. После того, как производители создадут запасы масла и сезон мороженого закончится, внутренний спрос упадет. Это приведет к снижению цены на масло сначала до уровня экспорта в ЕС, а затем и до уровня продаж в Молдову.

Между тем обзор цен на сливочное масло и молоко в супермаркетах Украины по состоянию на август 2025 года заставляет задуматься над корректировкой потребительской корзины.

Молоко подорожало в августе, а сливочное масло выросло в цене с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г

Цены на сливочное масло (200 г, жирность 72,5-82%)*

Сливочное масло 73% (Простоквашино) — 89,90 грн;

Масло "Крестьянское" 72,5% (Галичина) — 84,50 грн;

Масло сладкосливочное 82% (Президент) — 105 грн;

Масло фермерское несоленое 82% (Эко-Лавка) — 112 грн;

Масло "Наш Молочник" 72,5% (Lactalis) — 95 грн.

*Рассмотрены предложения торговых сетей: АТБ, Сильпо, Novus, Varus, Metro.

Цены на молоко (1 л, жирность 2,5-3,2%)*

Молоко пастеризованное 2,6% (Яготинское) — 41,50 грн;

Молоко ультрапастеризованное 2,5% (Простоквашино) — 38,90 грн;

Молоко фермерское 3,2% (Organic Milk) — 48 грн;

Молоко питьевое 2,5% (Селянское) — 39,50 грн;

Молоко пастеризованное 3,2% (От фермера) — 44 грн.

*Рассмотрены предложения торговых сетей: АТБ, Сильпо, Novus, Varus, Metro.

Отметим, что фермерские и органические продукты в Украине стабильно дороже на 10-20% по сравнению с главными масс-маркет брендами.

Если проанализировать динамику цен на молоко и сливочное масло в Украине летом 2025-го, то станет понятно, что молоко подорожало от 32,5 грн/л в мае до 41,5 грн/л в августе, а сливочное масло выросло в цене с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г в течение такого же периода.

В Украине летом выросли цены на молокопродукты летом

Как изменились цены на молоко и сливочное масло в Украине весной и летом 2025 года*

Місяць Молоко (грн/л) Вершкове масло (грн/200 г) Травень 32,5 78,0 Червень 35,0 85,0 Липень 39,0 95,0 Серпень 41,5 102,0

*По данным "ИнфоАгро" и Госстата

Почему выросли цены на молоко и к чему привыкать украинцам

Как пояснил Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка, основа для формирования ценообразования молочных продуктов идет от закупочных цен на молоко-сырье. По состоянию на июнь-июль 2025 года стоимость не меняется и в среднем составляет 19-19,4 грн/кг с НДС.

Подорожание молока и масла летом — закономерная реакция рынка на дефицит сырья Фото: Unsplash

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на +16%. В 2022 и 2023 году цена на молоко была ниже, чем в странах ЕС, что стимулировало внутреннее производство для увеличения экспорта молочных продуктов и внутреннего потребления, ведь отечественный продукт был более привлекателен в цене. Во второй половине 2024 года цены начали расти из-за активного спроса на сырье (которое было ограничено в период июль-сентябрь из-за энергетического кризиса и резкого падения надоя в хозяйствах населения в результате сильной жары)", — добавил он.

То, что подорожание молока и масла летом — закономерная реакция рынка на дефицит сырья, говорит и экономист Олег Пендзин.

Цены на молоко и сливочное масло в Украине растут из-за сезонного снижения надоев, подорожания энергоресурсов и кормов

"Цены на молоко и сливочное масло в Украине растут из-за сезонного снижения надоев, подорожания энергоресурсов и кормов. Все это прямо влияет на себестоимость продукции", — добавляет экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Еще одним важным фактором специалисты называют сокращение количества молочных хозяйств. Ведь часть производителей просто не выдерживает экономической нагрузки, что усиливает дефицит молока в стране.

"Мы имеем существенное сокращение поголовья коров в домохозяйствах, особенно в сельской местности. Меньше коров — меньше молока, и соответственно — выше цена", — говорит экономист Олег Пендзин.

Поэтому эксперт не видит оснований для удешевления молочных продуктов в ближайшее время. цены на молоко и сливочное масло будут оставаться высокими по крайней мере до конца осени 2025 года.

"Осенью цены могут вырасти еще на 5-7%, если не будет внешних интервенций или серьезной государственной поддержки аграриев", — добавил эксперт.

В то же время несколько стабилизировать ситуацию с молокопродуктами поможет увеличение предложения со стороны фермерских кооперативов, однако в условиях отсутствия государственного регулирования это принесет лишь кратковременный эффект. При отсутствии государственной поддержки или доступных кредитов для молочников, осенью 2025-го цены на молочные продукты могут вырасти, отмечают специалисты.