В августе цены на мясо растут. Фокус исследовал актуальную стоимость свинины в магазинах и на рынках Украины и спросил у экспертов о том, к чему готовиться потребителям через несколько недель.

Related video

Цены на мясо в 2025 году растут. В течение последних трех месяцев розничная стоимость свинины не опускалась ниже 250 грн/кг. В частности, в июне средняя цена достигла 253,2 грн/кг, что почти на 32% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (191,9 грн/кг). Об этом заявили в Ассоциации "Свиноводы Украины". Специалисты объясняют такую динамику прежде всего повышением закупочных цен на промышленную свинину. Что происходит и каких цен ждать потребителям?

Цены на свинину в супермаркетах и на рынках Украины

Фокус осмотрел ценники в магазинах и на рынках. Если рассматривать свежую свинину, то по состоянию на 5 августа текущие средние цены на мясо в магазинах Украины составляют от 175 за кг (фарш свиной) до 295 за кг (самая дорогая позиция в категории — свиная вырезка).

Свинина дорожает в Украине — Фокус проанализировал цены на рынке и в магазинах Фото: Getty

Средние цены на свинину в супермаркетах*

Свинина (лопатка, охлажденная) — 199-219 грн

Свинина (бедро, охлажденное) — 210-235 грн

Свинина (грудинка) — 215-245 грн

Гуляш из свинины — 230-260 грн

Свиное филе (вырезка) — 265-295 грн

Ребра свиные — 190-210 грн

Фарш свиной — 175-195 грн

*Осмотрено торговые сети: Сильпо, АТБ, Novus, Ашан

Что предлагают частные продавцы: цены на свежее мясо свинины на рынках*

Свежее бедро — 200-225 грн

Грудинка и лопатка — 190-210 грн

Филе (вырезка) — 270-310 грн

Ребра — 180-205 грн

Свинина на кости (суповый набор) — 120-150 грн

Если в 2024 году бедро стоило примерно 175 грн, то сейчас 225 грн. А такой самый доступный вариант для украинцев как лопатка, в прошлом году стоил 160 грн. Сейчас — 190-210 грн

*Проанализированы данные из следующих областей: Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, а также Киев, Львов, Одесса.

Если посмотреть на динамику цен, то за год мясопродукты из свинины прибавили минимум 29%. Например, если в 2024 году бедро стоило примерно 175 грн, то сейчас 225 грн. А такой доступный вариант для украинцев как лопатка, в прошлом году стоил 160 грн. Сейчас — 190-210 грн.

Самая дорогая позиция — свиная вырезка — она сочная и используется как для запекания, так и жарки с овощами Фото: Getty Images

Сокращение предложения, курс евро и другие факторы: что влияет на стоимость свинины

Аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" связывают подорожание свинины в значительной степени с повышением цен закупки промышленной свинины.

"В прошлом году более высокое предложение свинины на фоне снижения емкости внутреннего рынка привело к значительному снижению цен на живец свиней убойных кондиций", — говорят там и добавляют, что в январе-мае 2025 года внутреннее производство свинины в Украине сократилось на 11% в целом, а среди промышленных производителей более чем на 15%.

Именно эти крупные операторы обеспечивают более половины предложения свинины на рынке.

Наблюдается длительный спад в частном приусадебном секторе, который исторически обеспечивал значительную долю мяса на внутреннем рынке

"Сокращение предложения живца связано со снижением поголовья, которое продолжалось в течение нескольких последних лет под давлением экономической нестабильности, военных действий и биологических рисков, в частности распространения АЧС (Африканская чума свиней — ред.)", — объясняют в АСУ.

Также наблюдается длительный спад в частном приусадебном секторе, который исторически обеспечивал значительную долю мяса на внутреннем рынке.

По словам аналитиков АСУ, усугубляют дефицит и сезонные колебания. Они отмечают, что летняя жара также усложняет производственную ситуацию. Из-за замедления роста животных в жаркое время года, производители вынуждены или уменьшать размеры партий живца, или откладывать их продажу, что дополнительно уменьшает объем доступной продукции.

Важно

За год почти на треть: почему дорожает свинина в Украине

"Такая ситуация является привычным сезонным изменением предложения, которое в этом году усилило уже имеющуюся нехватку живца на рынке", — подчеркнули в АСУ.

Экономисты добавляют, что рост цен на мясо в этом году вызван также общими инфляционными процессами, увеличением расходов производителей из-за подорожания энергоносителей, ветеринарных препаратов и транспортных услуг.

"Имеем ситуацию, когда свинина в рознице подорожала более чем на 30% за год. Это связано не только с сезонными факторами, но и с уменьшением внутреннего производства. Поголовье сократилось, а импорт дорожает из-за валютных колебаний", — комментирует ситуацию экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Потребительская корзина украинцев подорожала Фото: Pexels

Мнение экономиста подтверждает и консультант по агробизнесу, предприниматель Дмитрий Рожко.

"За годы войны все традиционные факторы, которые ранее служили надежными индикаторами цен и активности сбыта, по моим наблюдениям, в большинстве своем перестали работать. Ожидаемые прогнозы не оправдались. Единственной стабильной тенденцией остается сезонный рост потребления мяса осенью — ежегодно именно этот период демонстрирует повышенную активность покупателей. Относительно цен, то сегодня мы наблюдаем аномальную волатильность, которая превышает даже сезонные колебания спроса, которые традиционно определяли динамику рынка. Сейчас даже при увеличении спроса фиксируем факты падения цен и наоборот, после роста цен наблюдали поднятие спроса", — отметил Дмитрий Рожко.

За годы войны все традиционные факторы, которые ранее служили надежными индикаторами цен и активности сбыта, по моим наблюдениям, в большинстве своем перестали работать

По словам эксперта, рост цен на свинину в сентябре может ускориться, однако говорить об этом наверняка не стоит.

"Это не факт, ведь сейчас сложно прогнозировать цены по спросу", — сказал эксперт агрорынка.

Между тем экономисты преимущественно сходятся во мнении, что цены на свинину до осени будут оставаться на повышенном уровне. По оптимистическому сценарию, прирост может замедлиться, но существенного удешевления ожидать не стоит. Ведь подорожание свинины в Украине обусловлено сочетанием внутренних и внешних факторов.

Важно

Масло стало на четверть дороже, чем в Польше: цены на продукты в Украине приближаются к европейским

Так, по мнению аналитиков инвесткомпании Eavex Capital, значительное влияние на формирование цен оказывает и укрепление евро.

"Одним из существенных факторов для подорожания продуктов является повышение курса евро. Импортные продукты часто выступают как ориентир цен и поэтому отечественные производители склонны повышать цены, когда цены на конкурентную продукцию идут вверх", — отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Напомним, иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов. Как Фокус сообщал ранее, украинцы потребляют в основном европейскую продукцию, а не сыр отечественных производителей